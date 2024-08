Influencer argentino hizo dominadas sobre cocodrilos: el video

En ese mismo video, se oye a una persona alertarle: “Si cae, no hay chance de que salga vivo” . Pero él aclaró que era guardavidas y que “le ganaba a un cocodrilo” .

En otro video, compartido este domingo, Arias aparece preparado para llevar a cabo las dominadas, afirmando que los cocodrilos estaban al acecho. Según sus intenciones, debía hacer 238 dominadas para completar su desafío diario. Sin embargo, explicó que la situación no salió como había previsto, ya que la policía lo detuvo después de 160 dominadas, solicitándole que abandonara el lugar y dejara de hacer “payasadas”.

Un influencer argentino intentó realizar dominadas sobre un río repleto de cocodrilos.

Los admiradores del influencer pronto manifestaron su inquietud y ofrecieron severas advertencias en los comentarios de las publicaciones. “Bro, haz tu contenido, pero no arriesgues tanto tu vida”, comentó uno de ellos. Otros señalaron: “Ya esto es demasiado, no vale que arriesgues tu vida, con que hagas las dominadas nos basta” y “Tu contenido es motivador, pero no vale la pena hacer este tipo de cosas”.

A pesar de las objeciones y los consejos sobre su seguridad, Arias continuó afirmando en sus publicaciones que le gusta enfrentarse a estos desafíos y subrayó que eso no implica que esté animando a otros a imitarlo. “Ustedes no lo hagan, que lo haga yo no significa que los incentive a intentarlo”, insistió en uno de sus videos. Además, a modo de desafío, Arias aseguró que volvería a buscar completar la misma prueba en el futuro para “cumplir su sueño”.

Embed @sanluismas “Los cocodrilos estaban esperando a que me caiga mientras hacía las dominadas”,comentó el influencer puntano @geroooo_arias2.0, que cuenta con 4 millones de seguidores en su perfil de Instagram. Durante el reto estaba colgado desde una barra sobre un espejo de agua llena de cocodrilos ubicado en Costa Rica. Su objetivo era alcanzar las 238 pero la Policía no le permitió continuar debido al riesgo que implicaba el reto. Geronimo, viaja por el mundo realizando el desafío de dominadas. El objetivo es llegar a los 365 a fin de 2024 y establecer un récord mundial. #Dominadas #RecordMundial #Extremo #Deporte #SanLuis sonido original - San Luis +

En su video más reciente, Arias reiteró su gusto por afrontar estos desafíos, a pesar de las objeciones de algunos de sus seguidores. Explicó que sus manos se resbalaban, lo que generó gran preocupación entre los usuarios de Instagram.

El intento de Arias no solo provocó una discusión sobre los límites de los retos extremos y la responsabilidad social de los influencers, sino también sobre las precauciones necesarias para llevar a cabo este tipo de actividades en ambientes riesgosos como el del río Tárcoles.

