Javier Milei: "Hagan lo que quieran con la Ley Bases"

Javier Milei: "Vamos a lograr todo esto a pesar de la política"

En esa línea, agregó: "Empezamos a hojear los números y hablábamos con Toto (Caputo), me puse bullish, el pobre Guillermo Francos sufriendo, le dije ‘tiren la Ley Bases, tiren todo que vamos a lograr todo esto a pesar de la política. Lo que era imposible lo alcanzamos el primer mes”.

“La manga de pifiadores dijeron ‘es muy poquito de motosierra y mucho de licuadora’. Pregunten qué pasó con las transferencias discrecionales y los intermediarios. La mayor parte del ajuste es motosierra”, sentenció. A su vez, apuntó que “a veces la licuadora si se vuelve permanente también es motosierra. Es cuestión de tiempo, hasta que terminemos de estabilizar”.

En su alocución, Milei destacó que "la verdadera estafa" radica en “la emisión monetaria” y sumó que “si ustedes tuvieran una economía en crecimiento y el BCRA emite, lo que sucede es que la inflación es cero, pero sí que hay estafa, porque si no hubieran emitido hubiera deflación, que es algo sano”.

Respecto a la deflación, el líder opinó que “la deflación no es mala, implica devolverle recursos a la gente”. En ese contexto, criticó al gobierno anterior al puntualizar que se emitió 28 puntos del PBI, mientras que “en el último año emitieron 13. Nos dejaron un BCRA quebrado, con un relación de pasivos remunerados 4 veces a uno. Cuando hacíamos la cuenta íbamos a tener una inflación del 15 mil por ciento”.

Al hablar sobre la inflación, el mandatario lanzó reproches hacia el gobernador Axel Kicillof, tratándolo como “ese chico, que está en la provincia, el soviético, dice que es una exageración” y lo cuestionó porque “ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación que es un exponencial”.

Por esa razón, Milei respaldó la política económica gubernamental argumentando que “la caída del riesgo país predice que para adelante la economía rebota, por eso están tan nerviosos y usan causas nobles para tratar de desestabilizar a un gobierno. Saben que van a perder y no vuelven más. Cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro, ¿quieren saber como va a crecer la economía? va a subir como pedo de buzo”.

El líder aprovechó la ocasión para lanzar críticas hacia los economistas que señalan la ausencia de un plan global. En este sentido, se cuestionó: “¿que quieren un plan quinquenal? no soy un comunista, soy liberal libertario, eso lo tienen que determinar los empresarios no un burócrata. Por mucho que le pese a los políticos, no son Dios, son peores que el ser humano promedio. Cuando entré en política me preguntó un periodista de manera agresiva ¿qué pensaba ahora? y dije que me equivoqué, los políticos son mucho peor de lo que imaginaba”, sentenció.

Milei expresó críticas hacia ciertos ámbitos políticos al mencionar la acusación que recibió por incentivar la salida de capitales en dólares. “Cuando digo que el que fugó plata es un héroe, viene un imbécil y me hace un juicio. Es buenísimo, o sea el chorro acusando al honesto, más claro imposible. Por eso no es casualidad que tengamos 100 años de decadencia, si tenemos la cabeza quemada de socialismo en la sangre”.

“Más allá de todo esto lo que quiero ahora es básicamente terminar con lo que nosotros hemos hecho. Cómo es que estamos logrando la tasa de inflación: un programa de déficit cero donde atacamos de cuajo el gasto público, donde obviamente en la primera parte sobreaccionamos”, argumentó Milei. Y resaltó que el “saneamiento de BCRA hizo que de tener un déficit cuasifiscal de 10 puntos del PBI hoy está en 4 y camino a 3″.

Ante las proyecciones económicas que maneja, el Presidente explicó que en la próxima estimación de inflación “otro punto más le vamos a echar. No existe registro histórico en la historia de la humanidad de un ajuste de semejante calibre en 3 meses. No solo eso, si se fijan los analistas como el FMI cuando llegamos esperaban una inflación del 250%... digo... era un caso optimista. Bueno hoy el FMI espera que la inflación de este año cierre en 150%, para eso de acá a fin de año la inflación promedio tiene que ser del 5,5%. Lo estamos logrando, estamos terminando con la inflación”.

Confiado en los resultados de las políticas económicas adoptadas, Milei sugirió que “el FMI siempre suele ser muy agresivo con las proyecciones esta vez se quedó corto con las proyecciones porque está bajando más rápido, siempre que parecían ser el cuco las cosas que proponían, nosotros lo estamos haciendo más rápido”.

“Si queremos levantar la calidad de vida de los argentinos hay que atacar al déficit fiscal, hay que atacar al gasto público no solo a nivel nacional, sino también provincial y municipal. Hay que barrer con el fisco en todas las dimensiones. Esto es la fuente de nuestro empobrecimiento, la fuente de que a la gente no le alcance la guita, haya tantos pobres, tantos indigentes y que haya un montón de argentinos cagándose de hambre es culpa de los malditos políticos que no quieren bajar el gasto público”, cuestionó el mandatario.