Luz Tito, la jujeña en Gran Hermano, contó que sufrió un abuso

“Me gustaría que se me abran puertas para el modelaje , que siempre en mi familia me tiraban como comentarios y yo lo veía tan lejos. Hoy en día estoy acá, que sé que es una puerta enorme ”, comentó.

Los chicos de Gran Hermano 2025 escuchan a Luz contar su terrible historia.

En ese momento, comentó que si lograba llegar a la final, le gustaría llevar a cabo un proyecto para beneficiar a las personas. “Quiero apuntar a dos lados, ayudar a los niños primero, a las fundaciones y todo eso. Me gusta mucho ayudar. Siempre que pude, desde chiquita, me iba a cuidar a abuelos o a bebés. Después, también me gustaría apuntar y ayudar mucho a las mujeres, a un refugio para mujeres. Eso básicamente”, sintetizó.

A medida que continuaba compartiendo su anhelo, se conmovió al rememorar su propia experiencia. “Viví muchas cosas fuertes con mis pocos años que tengo, que son 21 y mi familia también a la par. Así que bueno, me gustaría apuntar por ahí también”, añadió.

La concursante de Jujuy guardó silencio mientras todos la observaban y comenzó a llorar al rememorar parte de su historia personal. “En un momento... abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía dónde ir, me hubiera gustado mucho tener como un lugar o apoyo y todas esas cosas. Apuntaría ahí, no por mí, sino por más mujeres también que callan, sobre todo acá en la Argentina, que todo queda ahí a la nada”, indicó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/thatmeangirlj/status/1869980192191430887&partner=&hide_thread=false Luz cuenta que fue abusada sexualmente,



Llore …. creo que ahora mas aun entiendo muchas cosas de su personalidad#GranHermano pic.twitter.com/LeNYZSIBej — | J (@thatmeangirlj) December 20, 2024

Mientras Luz compartía sus palabras, Claudio Di Lorenzo, quien se encontraba a su lado, realizó varios gestos para tratar de aliviar su dolor. Luego de ese emotivo instante, las cámaras interrumpieron la transmisión en vivo del canal que difunde el reality las 24 horas.