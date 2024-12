Tensión en Gran Hermano: quiénes son los 8 nominados

El enfrentamiento más destacado fue el de Brian Alberto y Ulises Apóstolo. El joven de San Miguel, molesto por las actitudes del cordobés hacia otros compañeros, no dudó en expresar su postura frente a las cámaras: “Yo me planto cuando hay algo que no está bien, y él eligió callar”. Por su parte, Ulises intentó mantenerse firme, pero evitó entrar en el juego: “Yo valoro mucho a Brian, pero no voy a discutir con alguien que busca conflictos”.