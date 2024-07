Murió Benji Gregory, el actor de la serie Alf: qué le pasó

Al concluir, Rebecca expresó su gratitud hacia todos los que se preocuparon por su hermano y mencionó que "se agradecerían donaciones en nombre de Benji a The Actors Equity Foundation o a la ASPCA, causas que él habría apoyado".

¿Quién era Benji Gregory?

Benji Gregory, actor estadounidense, alcanzó la fama a los 8 años al interpretar a Brian Tanner, el hijo menor en la serie Alf. Su participación en el programa abarcó desde 1986 hasta 1990, cuando tenía 12 años.

La información fue confirmada este miércoles al medio estadounidense por su hermana Rebecca, quien especificó que el fallecimiento se produjo prácticamente hace un mes, el 13 de junio.

Después de Alf, Gregory tuvo roles menores y luego dejó la actuación en 2003 para unirse a la Marina de los Estados Unidos y estudiar para ser ayudante de aerógrafo. Alf, la serie que lo catapultó a la fama, cuenta las peripecias de un extraterrestre que vive con la familia Tanner en los Estados Unidos, compuesta por los padres Willy y Kate, y los niños Lynn y Brian.

Alf, una serie con historia trágica

La muerte de Benji Gregory avivó la creencia de que la mala suerte acecha al elenco de ALF. Un ejemplo destacado es el de Max Wright, conocido por su papel como Willie Tanner, el padre de la familia que adopta al entrañable extraterrestre Alf. A pesar de la imagen de los Tanner como una familia cariñosa frente a las cámaras, tras bastidores la situación era diferente: el elenco despreciaba al muñeco de Alf y llegaron a tratarlo mal, especialmente Wright.

Así era Benji Gregory de adulto.

Los actores se sentían tan frustrados por las largas horas de grabación por episodio que desahogaban su frustración físicamente con el muñeco del extraterrestre, sobre todo Max Wright. En numerosas ocasiones, lanzaban y hasta tiraban del cuerpo de la marioneta, lo que resultaba en la necesidad de usar otro de los múltiples clones de Alf disponibles.

Alf junto a los Tanner.

Después de su papel principal en Alf, Wright destacó en las dos primeras temporadas de Friends y en la miniserie De la tierra a la luna. También se le recuerda por sus roles en Buffalo Bill, Cheers, Misfits of Science, Dudley y Norm. All That Jazz, Reds, The Sting II, Soul Man, The Shadow son solo algunos de los títulos que forman parte de su extensa filmografía, que incluye más de 60 películas a lo largo de su carrera.

