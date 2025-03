Se cumplen 12 años del pontificado de Francisco: el Papa que revolucionó el mundo

Poco después, él mismo meditaba sobre esta situación. Fue al conmemorarse el décimo aniversario de su elección, cuando Francisco expresó: "No pensaba que sería el Papa de la Tercera Guerra Mundial. Pensaba que el conflicto sirio era único, y luego vino Yemen, y luego la tragedia de los rohingya, y vi que era una guerra mundial. Pero detrás de las guerras está la industria armamentística, y eso es diabólico. Un experto me dijo que si dejáramos de fabricar armas durante un año, ya no habría hambre en el mundo. Me duele ver a los muertos, esos jóvenes, sean rusos o ucranianos, no me interesa. No van a volver.”