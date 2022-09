Primavera, poda, flores y plantas

1 - temperatura adecuada: podemos colaborar con las macetas pero no en el jardín

2 – agua: aquí sí podemos manejar la situación agregando un poco más de agua en esta época que las temperaturas son más altas.

Exceso de agua en las plantas

Si bien el agua es importante en las plantas, todo debe ir en su punto justo. El exceso de agua también puede causar algunos inconvenientes.

Rosas, helechos, palmeras o violetas, todas las plantas requieren agua, pero también pueden morir por padecer de excesos. Levanten la mano todos aquellos que han asesinado plantas porque se les olvido regarlas, ¡pero también den un paso adelante quienes las han aniquilado por exceso de agua!

Además de la ubicación, cantidad de luz y poda, existe un cuidado indispensable en las plantas: el riego.

Comúnmente, creemos que lo que puede matar a las plantas es el no regarlas, pero el darles demasiada agua puede ocasionar que la maceta y tierra se encharquen y por consecuencia que las raíces no puedan respirar adecuadamente ni absorber los nutrientes provenientes de la tierra.

¿Cómo recuperar la planta?

Antes de cualquier cosa, para cerciorarte de que tu planta tiene exceso de agua, con el dedo, lápiz o algún otro objeto toca la tierra más allá de la superficie para reconocer si existe exceso de humedad en tu planta.

Por lo general, la capa superficial de tierra de tu maceta puede parecer seca, sin embargo, al ser la cubierta de sustrato esto es normal así que tendrás que buscar en las capas más profundas. Ya que te cercioraste de que tu planta tiene exceso de agua, lo siguiente es suspender todo riego para dejar secar la tierra. También puedes retirar la planta con sumo cuidado de la maceta y la tierra inundadas. Recuerda que sin importar que decisión tomes, debes observar las raíces de tu planta; si son blancas significa que están sanas, pero si ya se presentan negras es indicio de ya han comenzado a pudrirse y necesitarán que las podes.

Como cuidado extra, te recomendamos agregar a las raíces una dosis de fungicida ya que los hongos aparecen en las plantas cuando estas tienen exceso de agua. Así que para revivir una planta que tiene exceso de agua, lo primero que debes hacer es dejarla de regar, quitarla de la tierra humedecida, si es posible, revisar el estado de sus raíces, rociarlas con fungicida y esperar a que se seque por completo la tierra para volver a regar.

Para evitar el proceso de revivir una planta que tiene exceso de agua, no olvides investigar los tiempos de riego de cada una de tus plantas y cerciorarte de la cantidad de humedad en la tierra de la maceta o jardinera. Ya sea por culpa de tu vida apresurada, un viaje largo que hagas o un descuido de los que a todos nos pasa, seguramente tú y tus plantas serán víctimas del exceso de agua.

¡Ateti tijeras en mano!, “tratemos de no podar en esta época”

Las plantas que nos van a dar flores en esta época las dan por los ápices, y si podamos cortamos estas, ya que salen solo en las puntas, de la plantas o de las ramas de los árboles.

Lapachos, jazmines, coronas de novias y más plantas, árboles y arbustos: “todos florecen por la punta”

poda de rosas.jpg La poda en los rosedales se recomienda realizar una vez pasado el frio para que los rosales florezcan sanos y fuertes desde septiembre. No es pertinente adelantarnos en su poda ya que expondremos a la planta a una posible brota anticipada y posterior helada ni hacerlo ahora que iniciaron con la brotación.

Poda de Graminia

“Las Graminias en general se podan una vez que terminaron las heladas” es pertinente cortar estas plantas para favorecer su rebrote oxigenando la base.

Poda de rosas

“Las rosas no se podan en septiembre”. Si tenemos rosas bajitas, arbustivas hay que sacar ramas viejas y chupones. El otro tipo de rosas son las “típicas que nos regala la abuela” aquellas as grandes y altas, aquí la poda debe ser más específica…”pero no se poda ahora”

Si no podamos las rosas el mes pasado, ahora no DEBEMOS TOCAR NADA. Si no lo hicimos antes, vamos a tener que esperar hasta después de febrero.