Resumen de la tarjeta de crédito: ¡Socorro...no entiendo!

- ¿Creer que es la herramienta fundamental para llegar más cómodos a fin de mes o describirla como “arma de destrucción masiva de bolsillos”?

La conducta más inteligente no consiste en asumir una postura extrema sino en dedicarle unos minutos al tema para hacer un buen uso de la tarjeta de crédito. Por esa razón, hoy aprenderemos a leer e interpretar el resumen que religiosamente llega a nuestras manos. Decodificaremos su lenguaje técnico para evitar hacer un uso intuitivo y caer en gastos innecesarios derivados de la falta de comprensión de las reglas de juego.

Interpretando el resumen o estado de cuenta de la tarjeta de crédito

La información que aparece en los resúmenes puede diferir levemente entre una empresa proveedora de plásticos y otra, pero hay conceptos fundamentales que todas comparten. El objetivo es comprender su significado y, a la vez, brindar consejos para una utilización racional y acertada del crédito disponible.

Para repasar costos y condiciones de un emisor puntual, se puede consultar el Régimen de Transparencia del Banco Central.

Ahora, vamos a los conceptos.

Ciclos de facturación y vencimiento:

- Facturación actual: Es la fecha de cierre del ciclo mensual a abonar, que se corresponde con el último período de facturación. Abarca todos los gastos producidos desde el cierre del ciclo mensual anterior hasta esa fecha.

- Vencimiento actual: Es la fecha límite que tenemos para realizar el pago. Generalmente tiene lugar entre 9 y 11 días después del cierre de facturación. Abonando la totalidad del importe antes de esa fecha no deberemos pagar intereses ni los costos derivados de la refinanciación.

- Próxima facturación: Informa la fecha de corte del próximo ciclo mensual de facturación y permite, para quien está atento, una mejor organización de los gastos. Generalmente ocurre entre 25 y 35 días corridos después de la fecha de cierre de la facturación actual. Debemos tener en cuenta entonces todo lo gastemos entre el cierre de la facturación actual y la fecha de cierre de la próxima facturación es lo que tendemos que pagar el mes próximo.

- Vencimiento próximo: Es la fecha límite que tenemos para pagar el próximo ciclo. Conocerla permite organizar los gastos para contar con el dinero suficiente en el banco a la hora de cumplir nuestro compromiso con el emisor de la tarjeta.

tarjeta de crédito y resumen de cuenta (2).jpg Pagar con tarjeta conviene siempre y cuando se apliquen beneficios y sea en un pago

Movimientos del período:

Lo que veremos a continuación aplica tanto para gastos y extracciones en pesos como en dólares.

- Saldo Anterior: Refiere al monto gastado en el período anterior, independientemente de que se haya saldado por completo o no. Sirve para analizar la evolución de nuestros gastos de un mes a otro. No es el importe que debemos abonar en esta oportunidad sino el que, se supone, pagamos el mes pasado.

- Créditos: Es el total abonado en el período anterior. Para no arrastrar deudas, el importe que aparece en Saldo Anterior debe ser igual al de Créditos.

- Saldo Total: Es el importe gastado en el último período y que debe ser abonado antes de la fecha del Vencimiento Actual que vimos anteriormente.

- Pago Mínimo: Es el pago que debemos realizar sí o sí antes de la fecha del Vencimiento Actual. De no hacerlo, el emisor nos bloqueará la tarjeta. El pago mínimo corresponde al 4% del total a abonar. Puede tratarse de gastos realizados en el último período o deudas de períodos anteriores. Por ejemplo, si el Saldo Total es de 10.000 pesos, el pago mínimo será de 400 pesos. Como su nombre lo indica, se trata del pago mínimo que puede realizarse, pero no el único pago posible en caso de que no tengamos el dinero para saldar el total de los gastos. Siguiendo con el ejemplo anterior, si el Saldo Total es de 10.000 pesos y no nos alcanza para abonarlo en forma completa, podemos pagar cualquier importe superior a 400 pesos. Cuanto más paguemos, menos capital adeudaremos y menos deberemos saldar en el futuro en concepto de intereses.

Otra aclaración válida sobre el Pago Mínimo: si retiramos dinero en efectivo desde un cajero con la tarjeta de crédito, no existe la opción del 4% sino que debe saldarse el 100% de la extracción.

Te puede interesar: Tarjeta de crédito: hicieron una compra con mis datos

Ahora…¿conviene hacer el pago mínimo?

Volvamos al ejemplo: Si al gasto de 10.000 pesos con la tarjeta le sumo una extracción de 3000 pesos, el Saldo Total del período será de 13.000 pesos, pero el Pago Mínimo no será de 520 pesos (4% de 13.000 pesos) sino de 3.400 pesos, correspondientes al 4% de los 10.000 pesos gastados más el 100% del dinero extraído por cajero.

Límite de la tarjeta y el color tan deseado

Es el límite mensual de gastos. Lo comprado en cuotas se resta de este límite. Si compramos un televisor en 12 cuotas de 1000 pesos y nuestro Límite de Crédito y Compra es de 30.000 pesos mensuales, nos quedarán $ 29.000 mensuales para gastar con la tarjeta.

Generalmente, al final del resumen hay un desglose denominado Situación Financiera al cierre de esta Facturación. Allí, podremos encontrar la Línea de Crédito y Compra Disponible a la fecha, que refiere justamente al Límite de Crédito y Compra menos el Saldo Pendiente de Planes de Pago, equivalente a lo que compramos en cuotas.

Conclusión

Hemos intentado bajar al llano cierta terminología financiera que, sumada a los malos hábitos de gasto y consumo, lleva a muchos usuarios a realizar un mal uso de sus tarjetas de crédito.

Hay compras que no conviene hacer con tarjeta de crédito, por ejemplo el tan bendito Supermercado.

A la hora de comprar con la tarjeta para aprovechar las promociones, mirar la letra chica de esos beneficios.

La persona que efectúa el Pago Mínimo no hace más que encarecer el artículo comprado o el servicio contratado.