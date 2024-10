Podrían eliminarse las jubilaciones de privilegio en Argentina: de qué se trata

Zago y Falcone argumentan que “el pueblo argentino se ha expresado claramente en las urnas” en favor de la racionalización del gasto público. En este contexto, el proyecto busca no solo eliminar las jubilaciones de privilegio, sino también sentar un precedente en la lucha por una mayor equidad en el sistema de pensiones del país.

Los antecedentes de este debate no son nuevos. A lo largo de los años, múltiples iniciativas han buscado eliminar estas asignaciones vitalicias, aunque muchas han fracasado en el Congreso. En particular, el presidente Javier Milei había propuesto eliminar estos beneficios en un proyecto de ley que no prosperó.

Actualmente, hay 14 expresidentes y exvicepresidentes que reciben jubilaciones de privilegio, incluyendo a figuras como Cristina Kirchner y Alberto Fernández. La inclusión de estos beneficios ha sido cuestionada en numerosas ocasiones, generando un debate intenso sobre la necesidad de revisar los privilegios de los funcionarios en un contexto de crisis económica.

La próxima semana, el Congreso continuará con el análisis de este proyecto, donde se espera que se discutan las implicaciones y el alcance de la medida. Con la sociedad atenta a los avances legislativos, este debate podría marcar un cambio significativo en la política de jubilaciones en Argentina, en un momento donde la equidad y la austeridad son demandas crecientes entre la población.