Adolescente de 16 años mató a puñaladas a su novio de 20 y se dio a la fuga

Una adolescente de 16 años mató a puñaladas a su novio de 20 y escapó.

Santiago Nahuel López Monte , de 20 años , fue encontrado muerto a puñaladas durante la madrugada en una vivienda de Remedios de Escalada , en el partido bonaerense de Lanús . La principal sospechosa es su novia , de 16 años , quien estaba junto al cuerpo cuando llegó la Policía y luego se dio a la fuga ; hasta el momento no ha sido localizada .

Según fuentes judiciales , el hecho tuvo lugar en una casa ubicada en la intersección de Ceferino Namuncurá y Lituania . En la llamada al 911 , la adolescente aseguró a las autoridades que su pareja se había lesionado con una reja y que no presentaba signos vitales .

Minutos más tarde, agentes de la Comisaría 4ta de Lanús y una ambulancia del SAME llegaron al domicilio, donde la profesional de la salud confirmó la muerte del joven.

Un joven fue asesinado por su novia en Lanús.

En la primera inspección del cuerpo , la médica observó dos cortes en el costado izquierdo del torso : uno debajo del pecho y otro más abajo. Según su evaluación , estas lesiones no coincidían con las provocadas por una reja .

Cuando los equipos de Emergencias llegaron al lugar, la adolescente que estaba junto al joven fallecido, identificada como M. N. N., pareja de la víctima, afirmó a los médicos que Santiago “está vivo”. Incluso les preguntó: “Decime a qué hospital lo llevas”, antes de abandonar la escena. Hasta el momento, continúa desaparecida.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, bajo la supervisión del fiscal Oscar Maidana, quien ordenó preservar la vivienda para permitir las pericias de campo y la intervención de la Policía Científica.

Según informaron fuentes cercanas, la familia de Santiago relató que la joven había mostrado conductas violentas hacia él en varias ocasiones y que ya lo había agredido previamente.

Otro crimen similar en Lomas de Zamora: mató a puñaladas a su marido

Una mujer de 35 años asesinó a su pareja a cuchilladas durante la madrugada de este domingo en Parque Barón, dentro del partido de Lomas de Zamora, según informaron fuentes policiales.

El suceso tuvo lugar durante el fin de semana en una vivienda ubicada sobre Alfonsina Storni, a pocos metros del Camino Negro, cuando la policía bonaerense fue alertada por una vecina que escuchó gritos y temía que la discusión hubiera derivado en agresión física.

La mujer que mató a su pareja en Parque Barón.

Al arribar al domicilio, los efectivos encontraron a un hombre con múltiples heridas de arma blanca, ya sin vida, tendido en el pasillo de entrada. La víctima fue identificada como Juan Maximiliano Molina, de 40 años, y presentaba lesiones visibles en las costillas y el rostro, según precisaron fuentes consultadas por este medio.

La principal sospechosa es su pareja, Jazmín L.R., quien se encontraba en el lugar cuando arribaron los agentes. De manera espontánea admitió ser la autora del ataque.

La mujer declaró que su novio, bajo los efectos del alcohol, la había agredido tanto verbal como físicamente, por lo que tomó un cuchillo de cocina con mango negro para defenderse, provocándole las heridas que presentaba.

La mujer fue llevada de inmediato a la comisaría más cercana, donde deberá prestar declaración ante la fiscal Claudia Sánchez, a cargo de la UFI N°9 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Familiar y de Género.

Una mujer mató a su pareja y afirma que actuó en legítima defensa.

Mientras tanto, la fiscal dispuso peritajes en el lugar del hecho, la inspección del arma utilizada y la recolección de testimonios de posibles testigos.

En la vivienda donde se produjo el crimen, los peritos de la Policía Científica reunieron elementos de interés y preservaron la escena para proteger las evidencias y evitar la manipulación o ingreso de terceros.

Hasta el momento, las fuentes señalaron que no existían denuncias previas ni antecedentes de violencia de género. La detenida será indagada este lunes por la mañana.