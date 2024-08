Alerta estafas: la modalidad con llamadas perdidas que crece en Jujuy

Aumentaron las denuncias por estafas a través de llamadas perdidas , modalidad que busca conocer datos personales y de cuentas bancarias de las víctimas para robarles dinero, vaciar las cuentas o realizar compras on line. Enterate cómo prevenir estos delitos que aumentaron este año.

La funcionaria policial recomendó tener los factores de seguridad para la red de mensajería como la doble autenticación, y luego subrayó no abrir mensajes de números desconocidos y sobre todo con códigos que no son de la provincia o el país. “No ingresar ni reenviar el código que llegó”, dijo.

Hay dos categorías de robocalls

Una de ellas es la que se utiliza con fines publicitarios, donde se efectúa una llamada, se obtiene una respuesta y se reproduce un mensaje automatizado para promocionar algún producto o servicio. Estas llamadas no representan un gran riesgo y se pueden evitar inscribiéndose en el Registro Nacional No Llame.

El otro tipo de robocall es cuando la primera llamada se realiza para comprobar si la línea telefónica está operativa, lo cual abre la puerta al siguiente paso: la ingeniería social. También puede llevarse a cabo a través de WhatsApp o contactando a la persona por teléfono para robar identidad y perpetrar fraudes.

Estafas con tarjetas

Sobre las denuncias por estafas con tarjeta de débito y crédito, confirmó que la modalidad continúa y creció. “Cuando piden las tarjetas, hacen copias y sacan información del dorso y del frente para hacer compras on line”.

Indicó que en cualquier comercio pueden pedir la tarjeta de crédito o el DNI para corroborar la identidad, pero alertó que “no pueden sacarle fotos o copias. No existen protocolos de ninguna empresa con este procedimiento”.

Cuellar subrayó que no pueden llevarse ninguno de esos documentos a otros lugares de comercio. “Hay comercios que tienen los posnet a la vista, o los llevan al mostrador. Si no, debe uno acercarse hacia donde está el aparato para ver qué hacen”, y recomendó no perderlos de vista para evitar esas maniobras delictivas.

Las estafas más comunes

Los estafadores simulan ser empleados de algún organismo nacional o entidad bancaria, con mensajes vía WhatsApp o mensajes de texto. Allí y aprovechándose de la buena fe de las víctimas, solicitan datos personales y claves de las cuentas bancarias. En algunos casos para que vayan a un cajero automático para realizar movimientos y otras veces con pedidos de transferencias.

Apenas llegue un mensaje dudoso, se debe bloquear el número y no responder. Las víctimas preferidas de los delincuentes en general son jubilados, pensionados y titulares de otros beneficios sociales. Otras veces lo hacen a través de enlaces donde amenazan con perder estos beneficios o por trámites bancarios.

Ejemplo del mensaje: “Banco X informa que su clave de internet venció. Su cuenta se encuentra SUSPENDIDA hasta la correcta validación de sus datos. Realizar la validación de su cuenta para ser activada mediante el ingreso a …”.

Recomendaciones

No ingresé al sitio falso. Podría llegar a sufrir el robo de su dinero

Llamar al número de la entidad bancaria para solicitar el bloqueo de sus claves

Formalizar el reclamo ante la entidad y en la comisaría más cercana

