Atentado a Cristina Kirchner: declaración clave de un testigo en el caso

Qué declaró el testigo en la causa

“La custodia de Cristina, el señor canoso, de saco negro, que ese día tengo entendido estaba a cargo, me hizo entrar al palier del edificio de Cristina. Me preguntó si yo había filmado, le dije que sí y me pidió que le muestre los últimos chats para ver si se lo había enviado a alguien. Después me pidió que borrara el video”, aseguró el testigo Cristóbal Elgueta.

Luego, cuando la jueza Sabrina Namer le preguntó por qué le habían pedido que borrara el video, el joven indicó: “Tengo dos teorías”. Acto seguido, expuso: “Creo que como se trató de un hecho complejo que ocurrió bajo la responsabilidad de la custodia de Cristina posiblemente, ellos querían salvarse”.

Sobre Fernando Sabag

Los testigos presenciaron el momento en que Fernando Sabag Montiel sacó un arma y gatilló a la cara de la expresidenta. Algunos de ellos lo redujeron y dieron aviso a la policía. Además de Sabag Montiel, en el debate también están acusados Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte, que integraban “La banda de los copitos”, un grupo de vendedores de algodón de azúcar apuntado en la causa por haber tramado el ataque contra la expresidenta.

atentado.jpg Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo estan detenidos en la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner.

“Vi el video y me di cuenta que tenía algo importante” dijo el testigo. Luego Elgueta agrega en su relato de los hechos: “En un momento hay un forcejeo y veo que lo sacan a Montiel y le preguntan: ‘¿Adónde la tenés?’. Él estaba a mi derecha, creo que tenía puesto un gorro. Después vi que lo empezaban a cachear para ver dónde tenía el arma”.

