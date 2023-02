El hombre, que vive en un edificio de la calle Cerro Aguilar, entre Humahuaca y Avenida El Éxodo , decidió dejarles un particular mensaje en papel a los delincuentes dentro de su auto. “Señores chorros: no queda nada para afanar. No tiene batería, la afanaron anoche. Gracias” , dice el escrito.

“Estoy cansando que me roben. Me canse de hacer denuncias, pero la policía donde vivo brilla por la ausencia. No da abasto o no quieren”, dijo el damnificado que ruega por más seguridad. “A todos los vecinos nos pasó. No quedó ninguno sin sufrir”.

Nasif afirma que la zona está muy insegura, y que el edificio donde vive también sufrió el paso de los delineantes. “Se robaron hasta cañerías”, dijo y agregó que siente que el barrio “es el shopping de los ladrones. Estos malandras entran por una puerta y salen por la otra”.

Robó y fue captado

Un hombre que estaba en un restaurante de San Salvador de Jujuy, sufrió el robo de su celularmientras lo tenía en la mano. El asalto quedó registrado en las cámaras de seguridad del local comercial ubicado en la avenida Almirante Brown.

El hombre y su hijo estaban sentados en una de las mesas de la parrilla, mientras manipulaban el celular. La víctima se vio sorprendido por el ladrón, que había llegado en moto con un cómplice, quien en un segundo le arrebató el teléfono de su mano y emprendió la huida. Azorado por el hecho, el hombre atinó a levantarse y perseguirlo, pero sin éxito.

Vecinos del sector de la capital jujeña y ocasionales transeúntes, afirman que es habitual ver este tipo de hechos, con arrebatadores que roban y desaparecen y robos “piraña”, y marcaron que en calles adyacentes hay autos abandonados que le sirven de refugio a los delincuentes.