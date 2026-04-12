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12 de abril de 2026 - 10:07
Jujuy.

Buscan a una adolescente desaparecida en el barrio Alto Comedero

La joven que tiene 17 años es buscada en la provincia de Jujuy y el CINDAC activó el protocolo. Se pide colaboración a la comunidad.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Joven buscada.

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Soruco Damiana Maite Tiene 17 años y se encuentra desaparecida desde el 11 de abril en el barrio 18 Hectáreas de San Salvador de Jujuy.

Según informaron, la denuncia fue radicada el 12 de abril. La joven es de contextura delgada, tez trigueña, mide aproximadamente 1,60 metros y tiene cabello negro lacio con flequillo. Además, presenta una cicatriz vertical en la espalda y no posee tatuajes ni piercings.

Al momento de su desaparición vestía una remera negra de manga corta, campera deportiva negra con rayas, pantalón de jeans tres cuartos ancho y chinelas negras con líneas verdes.

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Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Quienes puedan aportar información deben comunicarse de inmediato al 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

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