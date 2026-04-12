Buscan a una adolescente desaparecida en el barrio Alto Comedero

Joven buscada.

El Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) anunció la desaparición de una adolescente en la provincia de Jujuy.

Soruco Damiana Maite Tiene 17 años y se encuentra desaparecida desde el 11 de abril en el barrio 18 Hectáreas de San Salvador de Jujuy.

Según informaron, la denuncia fue radicada el 12 de abril. La joven es de contextura delgada, tez trigueña, mide aproximadamente 1,60 metros y tiene cabello negro lacio con flequillo. Además, presenta una cicatriz vertical en la espalda y no posee tatuajes ni piercings.

Al momento de su desaparición vestía una remera negra de manga corta, campera deportiva negra con rayas, pantalón de jeans tres cuartos ancho y chinelas negras con líneas verdes.

image Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Quienes puedan aportar información deben comunicarse de inmediato al 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

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