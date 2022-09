LUCIANA RÍOS - Relaciones policiales

La integrante de la policía provincia recordó que no es recomendable dar datos personales de las cuentas, ni telefónicamente ni por mail ni por mensajes. “En algunos casos enviaron transacciones apócrifas y allí jaquean las cuentas”.

“Siempre hay que comunicarse con la entidad bancaria y ver si la información que les llegó es fehaciente”, dijo y comentó que las investigaciones de las denuncias están a cargo de la Brigada, pero que también depende del accionar de la justicia.

Recomendaciones

Especialistas solicitan que ante llamados telefónicos de supuestos bancos, no entregue ni claves ni ningún tipo de información sobre cuentas bancarias. Las denuncias se recepcionan debidamente al 911 o al 4264016 de la División de Defraudación y Estafas de la Policía de Jujuy.

Aumentaron las denuncias por estafas a clientes bancarios (1).jpg Aumentaron las denuncias por estafas a clientes bancarios

¿Qué es el phishing?

El phishing es un tipo de ataque informático con el que se obtiene información personal o financiera de los usuarios como contraseñas, números de tarjetas de crédito o cuentas bancarias, y una de las formas en que ocurre es mediante correos electrónicos.

Estos mensajes le llegan al usuario e imitan el formato, el lenguaje y la imagen emitidos por los bancos u otras instituciones. Solicitan a los usuarios la confirmación de sus datos personales alegando problemas técnicos, cambios en las políticas de seguridad o fraude.

La creación perfiles falsos en redes sociales suplantando la identidad de otras empresas o personas, puede ser en redes como Facebook, Twitter, Instagram, así como también aplicaciones como Whatsapp. Se contactan con promesas atractivas de descuentos, premios y regalos, o avisos de que su cuenta puede ser suspendida.

¿Cómo evitar las estafas?

Una primera recomendación es la de digitar la dirección del sitio web del banco o institución directamente en el navegador de Internet y nunca acceder dando clicks a enlaces que se envían vía mail o redes sociales, además de no confiar en mensajes o publicaciones que ofrezcan ofertas y promociones exageradas o te pidan datos confidenciales.

Estafas telefónicas. Cómo evitar estafas telefónicas (imagen ilustrativa).

También no acceder a las redes sociales a través de links en correos electrónicos, y no se debe responder ningún e-mail donde se te solicite información de tipo financiera o personal. Otro aspecto es no hacer click sobre archivos adjuntos sospechosos.

Recomendaron nunca entregar contraseñas o información confidencial ante llamadas de personas que se presentan como familiares o como personas de su conocimiento. Antes de realizar compras en Internet, se debe buscar información sobre el sitio.

¿Cómo generar claves?

Las claves de acceso deben tener mínimos de 8 dígitos, no usar secuencias numéricas o alfabéticas obvias, tampoco nombres propios, fechas especiales como aniversarios o nacimientos, el número de la casa, matrícula de tu auto o cualquier otro dato que pueda ser conocido por más personas y relacionado con vos.

¿Cómo evitar estafas con tarjetas de débito y crédito?

Para no pasar malos momentos, se debe firmar la tarjeta en el momento en que la recibís, para que los comercios puedan comparar tu firma con la de tu documento de identidad. Recomiendan no proporcionar tu número de tarjeta, la fecha de vencimiento o el código de seguridad a ninguna persona.