martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 07:04
Jujuy.

Hoy un equipo de Nación realizará una investigación especial en la casa de Matías Jurado

El Equipo Argentino de Antropología Forense llevará adelante un operativo bajo estrictas medidas de seguridad que buscará restos humanos y otras evidencias.

Federico Franco
Federico Franco
Crimen en el barrio Alto Comedero.

Crimen en el barrio Alto Comedero.

Qué hará el EAAF en la casa del presunto asesino serial

El procedimiento estará a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una institución científica, no gubernamental y sin fines que se especializa en la recuperación e identificación de restos humanos en contextos judiciales y humanitarios, aplicando protocolos internacionales y combinando disciplinas como antropología, arqueología, genética, medicina y criminalística.

Crimen en Jujuy casa del acusado (1)
Casa del presunto asesino serial.

Casa del presunto asesino serial.

En este caso, el equipo realizará un relevamiento integral del terreno, tanto en el interior como en el exterior de la vivienda de Jurado. Las tareas incluirán el uso de técnicas de arqueología forense, análisis de laboratorio y estudios genéticos, con el fin de obtener evidencias que permitan avanzar en la causa.

El avance de la causa

Matías Jurado fue detenido semanas atrás, luego de que en su domicilio se hallaran restos humanos y ropa quemada. Además, la Justicia investiga su posible vinculación con la desaparición de otras cuatro personas, lo que ha dado mayor relevancia a los procedimientos en curso.

VIDEO ASESINO SERIAL

