Hoy un equipo de Nación realizará una investigación especial en la casa de Matías Jurado

Crimen en el barrio Alto Comedero.

Desde este martes 12 de agosto, personal especializado del Equipo Argentino de Antropología Forense comenzará trabajos de búsqueda en el domicilio de Matías Jurado, único imputado en la causa que investiga la desaparición de varias personas en Jujuy.

En ese sentido, el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller, el operativo tiene como objetivo detectar posibles restos humanos u otros elementos que resulten relevantes para la investigación. La tarea se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y contará con la participación de personal judicial, fuerzas de seguridad y especialistas en excavaciones.

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero Matías Jurado, presunto asesino serial de Alto Comedero. Qué hará el EAAF en la casa del presunto asesino serial El procedimiento estará a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una institución científica, no gubernamental y sin fines que se especializa en la recuperación e identificación de restos humanos en contextos judiciales y humanitarios, aplicando protocolos internacionales y combinando disciplinas como antropología, arqueología, genética, medicina y criminalística.

Crimen en Jujuy casa del acusado (1) Casa del presunto asesino serial. En este caso, el equipo realizará un relevamiento integral del terreno, tanto en el interior como en el exterior de la vivienda de Jurado. Las tareas incluirán el uso de técnicas de arqueología forense, análisis de laboratorio y estudios genéticos, con el fin de obtener evidencias que permitan avanzar en la causa.

El avance de la causa Matías Jurado fue detenido semanas atrás, luego de que en su domicilio se hallaran restos humanos y ropa quemada. Además, la Justicia investiga su posible vinculación con la desaparición de otras cuatro personas, lo que ha dado mayor relevancia a los procedimientos en curso. VIDEO ASESINO SERIAL

