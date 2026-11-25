El Ministerio Publico de la Acusación ( MPA ), realizó el pedido de captura internacional contra Carlos Matias Leites acusado haber cometido más de 30 presuntas estafas en la provincia de Jujuy.

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El pedido de captura internacional dictado por el MPA es con alerta roja de Interpol y prohibición de salir del país . La causa la lleva adelante el Fiscal Emilio Gurrieri .

Fuentes oficiales del MPA le confirmaron a TodoJujuy que Leites se “ fugó solo del país ” recordando además que pesaba sobre él también una averiguación de paradero desde el 8 de noviembre.

Matías Leites sería el responsable de una “ financiera que operaba en calle Güemes de la capital jujeña ”. Las fuentes del MPA adelantaron también que “ no se puede adelantar el monto ” ya que hay muchas denuncias donde le daban el dinero y a través de ponerlo a “trabajar” lo devolvía con intereses.

Confirmaron también que “hay peritos contables que trabajan el tema”.

Como habrían sido las estafas

Según las fuentes oficiales, las presuntas estafas que se están investigando se realizaban en una oficina de calle Güemes donde operaba una supuesta financiera que trabajaba, principalmente, en préstamos de dinero y entrega de efectivo con intereses previamente acordados (Esquema Ponzi).

Así también dijeron que es muy difícil estimar un monto definitivo debido a “versiones no formalizadas” en relación a la supuesta entrega de un monto de dinero para que el mismo se ponga a “trabajar” y se devuelva con intereses y no solo el capital entregado.

Ante esta situación está trabajando un equipo de peritos contables.

“Se fugó solo”

Desde el MPA confirmaron además que “todo está en proceso de investigación” pero hasta ahora la mujer que se está mencionando como participe de las presuntas estafas “no habría sido parte de las mismas”.

“Habría sido una estafa realizada solo por Leites, quien es la única persona que se fugó”, agregaron.