Muerte de Liam Payne: habló uno de los imputados

El ex integrante de One Direction, Liam Payne, murió el 16 de octubre.

En una entrevista reciente con los medios, Paiz comentó: “La realidad es que no le suministré drogas a Liam. Él me contactó en lo que es mi trabajo, nos pasamos el contacto y nos vimos esa noche. Dicen que él no se estaba drogando, pero cuando llegó al local en el que yo trabajo ya estaba drogado; de hecho, no comió”.