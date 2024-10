Nestor Ortigoza violó la perimetral: su ex pareja pidió su detención y ayuda

Se agrava la situación de Néstor Ortigoza , el ex jugador y actual dirigente de San Lorenzo, por la denuncia de violencia de género que le puso su ex pareja Lucila Cassiau. Hoy la mujer denuncia amenazas, violación de perimetral y siente mucho miedo de morir.

"Desde que me separe está cumpliendo con todas las amenazas que me hizo", dijo la mujer en una nota con TN. Anteriormente con otros medios expresó “Tengo miedo, me apuñalaron las ruedas del auto. El otro día salí y tenía una puñalada en el auto. El miedo es real, está acá. Estoy pasando el peor momento de mi vida, estoy muerta en vida, no tienen idea de lo que estoy pasando”, expresó mientras quebraba en llanto. “A la noche prendo las alarmas. Tengo miedo, pánico. Es un psicópata. Puede pasar cualquier cosa", agregó.