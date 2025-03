Policías le salvaron la vida a un bebé en Aguas Calientes

Un menor de 1 año sufrió un incidente de ahogamiento en el “Barrio Fiscal” de esa localidad . Los padres, desesperados, alertaron a los agentes de seguridad al encontrar al niño inconsciente con el rostro morado. Los agentes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para salvar la vida del menor, quien fue asistido por personal de salud y luego trasladado al Hospital Arturo Zabala de la ciudad Perico para observación. Hasta el momento, no surgieron mayores novedades sobre el estado de salud del menor, que continuaba internado en el nosocomio de aquella ciudad.

Intervenciones oportunas

No es el primer caso que personal policial debe actuar en situaciones de esta naturaleza en donde están involucrados menores de edad. En el mes de noviembre del 2024, un menor que se había ahogado en una pileta durante un festejo de cumpleaños en una vivienda de Bajp La Viña, fue salvado por el personal policial que realizaba recorridos en las inmediaciones. En esta oportunidad, no solo fue determinante la actuación de los uniformados, sino que también se realizó una video llamada con el personal del SAME, quienes, a través de este dispositivo, realizaron la tarea de reanimación de este menor al que le salvaron a vida.