Quienes compren vehículos ilegales pueden enfrentar causas judiciales

En mayo del año 2024, se presentó en la Legislatura de Jujuy un proyecto para crear un “Registro Provincial de Chatarrerías, Desarmaderos de Automotores, Compra y Venta de autopartes y Bienes Muebles Usados”.

Las disposiciones de esta ley regirán para todas las personas físicas o jurídicas, titulares o responsables de este tipo de establecimientos comerciales que se dediquen a la compra y venta de autopartes o bienes muebles usados, de forma permanente o eventual.

Qué pasaría con los desarmaderos

En caso de los desarmaderos, deberían presentar constancia de baja y desarme del automotor, extendida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, debiendo indicar el destino de las autopartes extraídas con sus correspondientes números de identificación.

El proceso deberá acompañarse con la factura de compra o documento equivalente que avale la propiedad. El registro debe estar exceptuado de tachaduras y estar a disposición de la autoridad de aplicación, para su consulta, control y verificación, sino se labrará un acta de contravención.

En el caso de hallar bienes sin la identificación o registración, la autoridad de aplicación podrá disponer la intervención del mismo con la confección del acta, debiendo el comerciante mantener la posesión del bien sin poder comercializarlo.

¿Cuáles serán las sanciones?

Además de las responsabilidades civiles, penales o administrativas, cuando se constate las irregularidades pueden sufrir multas, la clausura del local, el decomiso del bien mueble usado y el cierre definitivo del establecimiento.

El Juzgado Contravencional de la Provincia tendrá competencia para actuar en caso de infracción a la presente Ley con potestad sancionatoria, que teniendo en cuenta la gravedad, trascendencia y el perjuicio ocasionado al interés público, podrá anexar otras multas.

El monto de las multas

Serán sancionados con multa de una hasta diez unidades de multa (1 a 10 UM), y/o clausura, las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividad comercial en chatarrerías, desarmaderos de automotores, o se dediquen a la compra y venta de autopartes o bienes muebles usados que infrinjan la ley.

Como aquellos que no estuvieren inscriptos en el Registro Provincial; no se inscriban en el Registro, o los datos del vendedor no estén o del bien o lo hagan de manera incompleta, ni estén debidamente identificados los bienes usados con el código correspondiente.

También aquellos que posean elementos con numeración borrosa, adulterada o de dudosa procedencia; falsifiquen los datos exigidos por la autoridad de aplicación; posean bienes provenientes de actos ilícitos y no permitan inspección del libro, local o depósito, en cuyo caso le corresponderá la multa máxima prevista (10 UM).