Recapturaron a uno de los detenidos que escaparon de la comisaría de Orán

La Fiscalía Penal 1 de Orán y el Cuerpo de Investigadores Fiscales intervienen en la investigación por la evasión de tres internos de la Comisaría 1° de San Ramón de la Nueva Orán, ocurrida el domingo 15. Como parte del operativo desplegado tras el hecho, se confirmó que uno de los prófugos, Ernesto Damián Miranda (31), fue localizado y detenido cerca de las 20 horas.

Las autoridades indicaron que continúan las tareas para esclarecer cómo se produjo la fuga y determinar posibles responsabilidades internas, sin descartar ninguna hipótesis. Mientras tanto, el rastrillaje sigue activo para dar con los otros dos evadidos: Jorge Nelson Bizama (31) y Luis Ángel Vizcarra (46). El operativo está a cargo de personal del Distrito de Prevención 2, con apoyo de áreas investigativas y operativas.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial y la Policía de Salta solicitaron la colaboración de la comunidad y recordaron que cualquier dato útil puede informarse al 911 o en la dependencia policial más cercana.

69931557acbb8_715_715! Falso control policial y detenciones en Metán En un hecho distinto pero también bajo investigación, cuatro hombres oriundos de Orán fueron detenidos en la zona de El Galpón, departamento Metán, acusados de montar un falso control de la Policía Federal sobre la Ruta Nacional 16 con fines delictivos.

El procedimiento se inició cuando personal vial de Lumbreras recibió una alerta sobre un control sospechoso. Al llegar al lugar, los sospechosos intentaron huir en una camioneta gris, lo que derivó en una persecución en la que participaron efectivos de Investigaciones del sur provincial y unidades de Metán y Joaquín V. González. El conductor fue interceptado y los otros tres escaparon hacia el monte, aunque finalmente todos fueron capturados. Durante el operativo se secuestraron uniformes similares a los de fuerzas federales, pasamontañas, equipamiento táctico y otros elementos. Los detenidos son mayores de edad, poseen antecedentes por delitos contra la propiedad y la causa fue caratulada como “evasión, tentativa de robo poblado y en banda, y usurpación de título”. Los investigadores analizan además si el grupo podría estar vinculado con una banda dedicada a asaltos en rutas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







