lunes 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 - 15:54
Salta.

Recapturaron a uno de los detenidos que escaparon de la comisaría de Orán

Recapturaron a uno de los tres presos fugados de una comisaría de Orán y continúa el operativo para encontrar a los otros dos prófugos.

Redacción de TodoJujuy
Las autoridades indicaron que continúan las tareas para esclarecer cómo se produjo la fuga y determinar posibles responsabilidades internas, sin descartar ninguna hipótesis. Mientras tanto, el rastrillaje sigue activo para dar con los otros dos evadidos: Jorge Nelson Bizama (31) y Luis Ángel Vizcarra (46). El operativo está a cargo de personal del Distrito de Prevención 2, con apoyo de áreas investigativas y operativas.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial y la Policía de Salta solicitaron la colaboración de la comunidad y recordaron que cualquier dato útil puede informarse al 911 o en la dependencia policial más cercana.

Falso control policial y detenciones en Metán

En un hecho distinto pero también bajo investigación, cuatro hombres oriundos de Orán fueron detenidos en la zona de El Galpón, departamento Metán, acusados de montar un falso control de la Policía Federal sobre la Ruta Nacional 16 con fines delictivos.

El procedimiento se inició cuando personal vial de Lumbreras recibió una alerta sobre un control sospechoso. Al llegar al lugar, los sospechosos intentaron huir en una camioneta gris, lo que derivó en una persecución en la que participaron efectivos de Investigaciones del sur provincial y unidades de Metán y Joaquín V. González. El conductor fue interceptado y los otros tres escaparon hacia el monte, aunque finalmente todos fueron capturados.

Durante el operativo se secuestraron uniformes similares a los de fuerzas federales, pasamontañas, equipamiento táctico y otros elementos. Los detenidos son mayores de edad, poseen antecedentes por delitos contra la propiedad y la causa fue caratulada como “evasión, tentativa de robo poblado y en banda, y usurpación de título”. Los investigadores analizan además si el grupo podría estar vinculado con una banda dedicada a asaltos en rutas.

