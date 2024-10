Revés para Fabiola Yañez: declaró su ex amiga Sofia Pacchi en la causa

Siguiendo con los testimonios de los testigos en la causa que investiga a Alberto Fernández por violencia de Género hacia Fabiola Yáñez, la ex amiga de la primera dama, Sofia Pachi se hizo presente en tribunales de Comodoro Py para declarar.

Sofía Pacchi es una amiga de Fabiola Yáñez y ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández. Participó en el cumpleaños de Yañez en 2020, un evento que generó controversia debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. La existencia de esta reunión se hizo pública un año después, cuando se difundió una fotografía que mostraba a los tres, entre otros asistentes.

”Mientras fuimos amigas, que fue más o menos desde que comenzó su relación con Alberto, a mí nunca me habló de golpes. Sí tenían una relación complicada/tóxica. Yo nunca presencié agresiones físicas” , dijo Pacchi en su declaración, a la que accedió Infobae, y que duró cerca de dos horas y media ante el fiscal federal Ramiro González en los tribunales de Comodoro Py .

Pacchi dijo que tenía una relación muy cercana con Yañez, al punto de definirla como “mi ex mejor amiga”, y que por ese motivo hablaban de todos los temas, incluso de cuestiones muy íntimas.

Sobre hechos de violencia, Pacchi declaró que nunca fue testigo de agresiones físicas. “No observé violencia física, nunca presencié ni tampoco me lo comentó Fabiola. No presencié actos de violencia ni discusiones”, declaró. Ante una pregunta, también dijo que Yañez nunca le manifestó temores sobre Fernández.

sofia pachi - causa.jpg

Por qué declaró Sofia Pachi

El nombre de Pacchi fue mencionado en el expediente tras las declaraciones de Yáñez, quien reveló haber encontrado mensajes en el celular de Fernández que sugerían intentos de seducción hacia ella. En respuesta a las especulaciones en redes sociales, Pacchi realizó un descargo en el que aclaró que nunca había tenido una relación con el ex presidente. En un comunicado en sus redes sociales a finales de agosto, afirmó: “Ante esta ola de difamaciones, resulta imperioso aclarar que no he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández”.

Tras la declaración, Pacchi se retiró sin hablar con los medios. La próxima testigo será Noelia del Valle Gómez, una ex empleada doméstica que trabajó en el departamento de Puerto Madero en el que vive Fernández. Será el próximo martes a las 10:00.