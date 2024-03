Se confirmó la prisión domiciliaria para tres jugadores de Vélez

Florentín y Cufré, los jugadores más complicados

Por otro lado, la situación de Braian Cufré y José Florentín es considerablemente más problemática: la fiscal los acusa de haber sido los agresores sexuales de la denunciante. Se les imputa el cargo de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas como coautores.

En el transcurso de la audiencia, como informó La Gaceta, la abogada Iliana Bataglia, quien representa a Osorio junto a José María Molina, expresó que su cliente “declaró que no tuvo relaciones con la denunciante, sí reconoció que hubo unos besos”.

El día de inicio de la semana, tras el testimonio de la joven en la entrevista grabada en Cámara Gesell, los presuntos implicados fueron retenidos para ser investigados. Al mismo tiempo, el club decidió rescindir el contrato de todos ellos.

Sosa, entre dos policías durante la audiencia.

En la provincia de Tucumán, en respuesta a la solicitud de la fiscalía, los imputados son arrestados de manera inmediata, pero en la sesión judicial del miércoles, es el magistrado quien determina su destino. De esta manera, los deportistas ya han sido presentados formalmente con los cargos en su contra. Ahora, queda por verse la continuación del procedimiento: ¿siguen presos o son excarcelados?

Por el momento, Sosa, Cufré, Osorio y Florentín han sido restringidos de abandonar el país durante un lapso de 90 días.

Entretanto, aguardan los resultados del examen de detección de drogas en la sangre y orina de la denunciante, quien afirmó haber ingerido una bebida antes del presunto ataque que podría haber sido adulterada. Según las mismas fuentes, se estima que los resultados estarán disponibles en un plazo de 20 días.

El caso

Después del encuentro entre Vélez y Atlético Tucumán, la denunciante reportó que fue convocada al hotel donde se alojaba el equipo de Liniers. De acuerdo a su testimonio, fue Sosa quien la instó a ir luego de intercambiar una serie de mensajes en Instagram.

Una vez en la habitación 407, la joven se encontró con el jugador. Posteriormente, se unieron a ellos Osorio, Cufré y Florentín. “Con los cuales comenzó a compartir unas latas de cerveza, luego le ofrecieron fernet y, después de tomar unos tragos, comenzó a sentirse mal, muy mareada, por lo que se recostó en una de las camas, como adormecida”, según el reporte inicial.

De acuerdo a su testimonio, en ese instante, supuestamente tuvo lugar el incidente. La joven abandonó el hotel en un vehículo de servicio de transporte, solicitado por ella misma. Tres días después, se presentó ante la División de Delitos contra las Personas de la Policía de Tucumán para formular la denuncia correspondiente. En ese lugar, entregó la vestimenta que había usado esa noche.

La fiscalía solicitó los exámenes médicos pertinentes a la víctima, así como la revisión de las cámaras de seguridad y el análisis de la indumentaria. Poco después, los futbolistas fueron apartados temporalmente del equipo de Vélez Sarsfield.

Este es un fragmento de la declaración de la víctima.

En una declaración posterior, obtenida por Infobae, la denunciante afirmó: “Sosa me empezó a escribir, diciéndome que tenía la noche libre y preguntándome si quería que tomemos algo. Yo acepté. Me preguntó si tenía alguna amiga para invitar, pero le dije que no y él me dijo que estaba con otros compañeros Yo le respondí, textualmente: ‘Mientras no se desubiquen, no hay problema’. Tipo 22, Sosa me dijo que vaya al hotel Hilton ubicado en Piedras y Miguel Lillo. Puntualmente, a la habitación 407″.

En el hotel, “me ofrecieron dos latas de cerveza y, luego, me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento, me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco”, remarcó.