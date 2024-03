Los delitos imputados a los jugadores de Vélez acusados de violación

Tras el testimonio de la joven en Cámara Gesell el pasado lunes, los imputados fueron detenidos. Al mismo tiempo, el club rescindió el contrato de todos los involucrados.

En Tucumán, tras la solicitud de la fiscal, los imputados son arrestados de inmediato, pero es el juez quien determina su destino en la audiencia del miércoles. Los futbolistas han sido formalmente acusados. Ahora, queda por conocer el siguiente paso del proceso: ¿permanecerán bajo custodia o serán liberados bajo fianza? Por el momento, a Sosa, Cufré, Osorio y Florentín se les ha prohibido salir del país durante 90 días.

La fiscal María Eugenia Posse imputó a Abiel Osorio de abuso sexual simple.

Paralelamente, aguardan los resultados del examen de drogas en la sangre y la orina de la víctima, quien afirmó haber ingerido una bebida antes del incidente que posiblemente contenía drogas. Según las mismas fuentes, se espera que los resultados estén listos en aproximadamente 20 días.

El caso

Después del encuentro entre Vélez y Atlético Tucumán, la denunciante declaró que fue convocada al hotel donde se alojaba el equipo de Liniers. Según su testimonio, Sosa la instó a ir luego de una sucesión de mensajes en Instagram.

Tras arribar a la habitación 407, la joven se topó con el futbolista. Posteriormente, se unieron Osorio, Cufré y Florentín. “Con los cuales comenzó a compartir unas latas de cerveza, luego le ofrecieron fernet y, después de tomar unos tragos, comenzó a sentirse mal, muy mareada, por lo que se recostó en una de las camas, como adormecida”, de acuerdo al reporte inicial.

Durante ese momento, según su testimonio, se habría producido el incidente. La mujer abandonó el hotel en un vehículo de transporte privado, solicitado por ella misma. Tres días después, acudió a la División de Delitos contra las Personas de la Policía de Tucumán para presentar la denuncia. En esa instancia, proporcionó la ropa que llevaba puesta esa noche.

La víctima en su denuncia detalló que fue invitada al hotel donde se concentraba el equipo de Liniers.

La fiscalía solicitó los exámenes correspondientes a la víctima, junto con la revisión de las grabaciones de seguridad y la evaluación de la vestimenta. Posteriormente, los futbolistas fueron apartados temporalmente del equipo de Vélez.

En su declaración posterior, la denunciante afirmó: “Sosa me empezó a escribir, diciéndome que tenía la noche libre y preguntándome si quería que tomemos algo. Yo acepté. Me preguntó si tenía alguna amiga para invitar, pero le dije que no y él me dijo que estaba con otros compañeros Yo le respondí, textualmente: ‘Mientras no se desubiquen, no hay problema’. Tipo 22, Sosa me dijo que vaya al hotel Hilton ubicado en Piedras y Miguel Lillo. Puntualmente, a la habitación 407″.

Fue Sosa quien le pidió que vaya tras una serie de mensajes de Instagram.

En el hotel, “me ofrecieron dos latas de cerveza y, luego, me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento, me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco”, resaltó.