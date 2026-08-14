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14 de agosto de 2026 - 11:03
Policiales.

Un entrenador será juzgado por presuntos mensajes inapropiados a dos jugadoras menores

La causa se inició a partir de la denuncia de una madre por los mensajes de WhatsApp que el DT le enviaba a su hija de 16 años.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un DT va a juicio por enviarle mensajes inapropiados a dos futbolistas adolescentes.

Un DT va a juicio por enviarle mensajes inapropiados a dos futbolistas adolescentes.

La Unidad Fiscal Contravencional solicitó al Juzgado de Garantías de turno que la investigación contra un entrenador de fútbol sea elevada a juicio, a raíz de una presunta violación del artículo 115 de la Ley 7135/01. La investigación la inició la madre de una adolescente de 16 años.

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Esta mujer, integrante de un club de la zona, decidió acudir a la justicia luego de que tomara conocimiento de que el director técnico mantenía contacto con su hija mediante mensajes de WhatsApp.

Dos madres confirman los mensajes inapropiados del DT

Según la denuncia, tanto el contenido de las comunicaciones como el modo en que el entrenador se dirigía a la menor habrían resultado inadecuados.

Luego de que el episodio saliera a la luz, otra madre de una jugadora de 15 años aseguró que el entrenador también mantenía conversaciones con su hija.

Según su declaración, los mensajes mostrarían un interés que iba más allá de la relación estrictamente deportiva e incluso señaló que el hombre la habría invitado a salir. La mujer también decidió presentar una denuncia.

A partir de los testimonios de las adolescentes y del material incorporado al expediente, la Unidad Fiscal solicitó que la investigación fuera elevada a juicio y pidió, además, que se establecieran medidas de prohibición de acercamiento del acusado hacia las menores.

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