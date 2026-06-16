Una mujer fue detenida por el crimen del gerente de GenTech, la empresa de Martín Menem

Detuvieron a una mujer investigada por el crimen del gerente de GenTech, la empresa de Martín Menem.

La Justicia ordenó este lunes la detención de una mujer señalada como principal sospechosa del homicidio de Daniel Osorio Peñaloza , gerente de la firma de suplementos dietarios GenTech y allegado y socio de Martín Menem , actual presidente de la Cámara de Diputados .

En un procedimiento llevado adelante bajo estricta confidencialidad por la jueza Paula González y el fiscal Eduardo Cubría , efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron cerca de las 9 de la mañana a Anabela Sabrina Olmedo , de 33 años , en la localidad bonaerense de José C. Paz .

Detuvieron a una mujer investigada por el crimen del gerente de GenTech, la empresa de Martín Menem.

Daniel Antonio Osorio Peñaloza fue hallado sin vida el domingo 7 de junio en su departamento ubicado en el octavo piso de un edificio sobre la avenida Díaz Vélez al 5500 . El descubrimiento fue realizado por un compañero de trabajo que ingresó al lugar. Nacido en Venezuela , el contador de 46 años figuraba como director suplente de Gen Tech Argentina SA , la firma creada por Martín Menem , proveedora oficial de la Selección Argentina y de la AFA .

De acuerdo con lo asentado en el registro de emergencias que intervino en el hecho, Daniel Osorio Peñaloza llevaba “varios días” sin responder llamadas ni contactos. En ese primer informe también se indicó que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Asimismo, se dejó constancia de que Martín Menem se encontraba en el edificio al momento del arribo del SAME y de la Policía, aunque ambas versiones fueron luego cuestionadas cuando el caso tomó estado público.

Fue arrestada por la Policía de la Ciudad en José C. Paz.

Por su parte, el legislador de La Libertad Avanza sostuvo que llegó al lugar ese mismo domingo, pero lo habría hecho después de los servicios de emergencia, convocado por otro directivo de la empresa, el colombiano Alexander Quintero. Según esa reconstrucción, Quintero se dirigió al departamento del ciudadano venezolano al contar con una copia de la llave y al no obtener respuesta a los reiterados llamados telefónicos.

Nuevas pruebas, reconstrucción de los hechos y giro en la causa

De acuerdo a lo que pudo saber la prensa, Martín Menem habría compartido una cena con ellos el viernes por la noche. Más tarde, ya en horas de la madrugada, ambos gerentes se habrían retirado solos hacia un bar.

El primer parte de la inspección ocular, que señalaba la ausencia de lesiones visibles en el cuerpo de Daniel Osorio Peñaloza, fue posteriormente puesto en duda tras el resultado de la autopsia, que determinó como causas del fallecimiento un edema pulmonar y cerebral.

Daniel Osorio Peñaloza fue encontrado muerto en su departamento de Almagro el pasado domingo 7.

Con el avance de la investigación y la aparición de testimonios de vecinos del edificio, sumado al análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad en los accesos, el caso tomó rápidamente la vía de una pesquisa de carácter criminal.

De manera inmediata comenzó a circular la versión de que la principal línea de investigación del fiscal del caso se orientaba hacia la hipótesis de las denominadas “viudas negras”, es decir, mujeres que entablan contacto con hombres ocasionales, los seducen, los drogan y posteriormente los despojan de sus pertenencias.

En paralelo, las grabaciones de las cámaras de seguridad habrían situado a Olmedo dentro del edificio de Almagro entre la madrugada del sábado 6 y el domingo 7. Ese elemento fue determinante para avanzar con la orden de detención y derivar la causa desde una “muerte dudosa” hacia una investigación por presunto homicidio.

La Justicia mandó a detener este lunes a una mujer que sospechan como la autora del crimen de Daniel Osorio Peñaloza.

Antecedentes judiciales y repercusiones tras la detención

De acuerdo con la información difundida, la mujer ahora detenida había sido beneficiada con un sobreseimiento en 2023 en una causa previa donde se la señalaba por un presunto intento de homicidio con arma de fuego. En ese expediente, otra mujer sostuvo que Olmedo habría efectuado un disparo en su contra, sin llegar a provocarle heridas, y que además había recibido amenazas por parte de la acusada.

Sin embargo, el Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora consideró en su momento que no existían elementos probatorios suficientes para dictar una condena.

Tras conocerse el fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza, la empresa GenTech difundió un comunicado a través de sus redes sociales en el que se limitó a expresar su pesar por lo ocurrido, sin brindar mayores detalles. Por su parte, Martín Menem se refirió al hecho al día siguiente mediante una publicación en su cuenta de X.

Daniel Osorio Peñaloza.

"Es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos", argumentó el diputado libertario. Y añadió: "Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía".

Quién era Daniel Osorio, contador venezolano y gerente de GenTech

Daniel Osorio Peñaloza era Licenciado en Contaduría Pública, título obtenido en la Universidad Yacambú (UNY), una institución privada ubicada en el estado Lara, Venezuela. Desarrolló su trayectoria profesional en GenTech prácticamente desde sus inicios, hace más de diez años, consolidándose dentro de la empresa.

Dentro de la firma vinculada a Martín Menem, el profesional venezolano ingresó en un puesto inicial y fue creciendo en paralelo al proceso de expansión internacional de la compañía. Entre 2012 y 2019 se desempeñó como gerente de Producción y Desarrollo de la marca, y posteriormente fue promovido a gerente general, cargo que ocupó tras su ascenso profesional.

Detuvieron a una mujer por el crimen del gerente de GenTech, la empresa de Martín Menem.

“Con más de una década de experiencia en operaciones y liderazgo, actualmente funge como Gerente General en G.E.N. TECH ARGENTINA S.A., donde facilita la planificación estratégica y la gestión para el crecimiento del negocio”, así se describía en su perfil de LinkedIn.

En ese mismo espacio también relataba su evolución dentro de la compañía: “Anteriormente, contribuyó a la gestión de producción y desarrollo en la misma empresa, impulsando mejoras operativas”.

Su currículum en línea resaltaba además distintas competencias profesionales del contador: "Posee habilidades en estrategia empresarial, fomenta la colaboración para alinear los objetivos organizacionales con las demandas del mercado y promueve la innovación. Está comprometido con el empoderamiento de los equipos y la entrega de soluciones que apoyen el crecimiento sostenible y el éxito organizacional. Se enfoca en aprovechar su experiencia para reforzar la visión de la empresa y fortalecer su ventaja competitiva".

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El único antecedente laboral que Daniel Osorio Peñaloza había consignado en LinkedIn antes de incorporarse a la empresa fundada por Martín Menem era el de jefe de planta en una compañía radicada en Italia.

Ya en Argentina, Daniel Osorio Peñaloza también aparece mencionado como directivo de otra firma del mismo sector en la que Menem figura como accionista, según surge de su declaración jurada de bienes. Se trata de Insulow, empresa que comparte domicilio social original con GenTech y en cuyo directorio también integra el colombiano Alexander Quintero, quien se desempeña como gerente de Finanzas en la otra compañía.

La firma GenTech mantiene acuerdos como proveedor oficial de la Selección Argentina y desarrolló una línea de creatinas identificada con la marca AFA, que incorpora el emblema institucional de la entidad conducida por Claudio Tapia. Además, la compañía extendió su presencia al fútbol local mediante distintos patrocinios, entre ellos el de Barracas Central, equipo que exhibió la marca en su indumentaria oficial.