Detuvieron en Jujuy al acusado de amenazar con una bomba a la Embajada de EE.UU.

Detenido por amenazar a la Embajada de Estados Unidos

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la ciudad de Perico, Jujuy, a un hombre de 35 años , acusado de ser el presunto responsable de la amenaza de bomba que obligó a evacuar la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires días atrás.

El procedimiento fue supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y se concretó luego de una investigación que incluyó tareas de inteligencia, geolocalización y la colaboración técnica del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Según informaron fuentes oficiales, la investigación permitió identificar el abonado telefónico desde el cual se habría realizado la llamada intimidatoria.

Con esa información y mediante tareas de geolocalización, los investigadores ubicaron un domicilio en la ciudad de Perico, donde residiría el sospechoso.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda y la detención del hombre, además del secuestro de su teléfono celular, que será sometido a pericias.

El acusado quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 6, a cargo de la jueza María Servini, imputado por el delito de intimidación pública.

Embajada de Estados Unidos

Cómo fue la amenaza

La amenaza ocurrió el pasado miércoles, cuando una llamada telefónica alertó sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo en la Embajada de Estados Unidos, ubicada sobre Avenida Colombia al 4300, en el barrio porteño de Palermo.

Como medida preventiva, la Policía Federal desplegó un importante operativo de seguridad, evacuó el edificio y trabajó junto al Escuadrón Antibombas de la Ciudad y personal de la Superintendencia Federal de Bomberos. Tras una inspección completa del lugar, los especialistas descartaron la presencia de explosivos y confirmaron que se trató de una falsa alarma.

Importante operativo y corte de tránsito

El procedimiento obligó a interrumpir durante varias horas la circulación en la intersección de Avenida Colombia y Avenida Sarmiento, mientras los equipos especializados realizaban las tareas de inspección.

La investigación fue encomendada al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, que logró identificar al presunto autor de la amenaza y concretar su detención en territorio jujeño.

Con el sospechoso ya detenido, la Justicia Federal continuará con las actuaciones para determinar su responsabilidad en el hecho y avanzar con el proceso judicial correspondiente.