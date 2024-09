"Una vez más nos juntamos a esperarte", el dolor de una mamá que busca a su hija

El 12 de mayo del año 2014 Rosalía Quiroga salió de su vivienda del barrio General Savio , en la que vivía junto a su ex pareja y sus dos hijos, y nunca más regresó. Anteriormente a esa fecha le había hecho a su ex varias denuncias por violencia que quedaron en la nada.

Desde ese momento nadie encontró nada de ella, ni un mínimo rastro. La Policía sospechó de su ex pareja, pero nunca recayó una condena sobre él. Su familia, con Nélida Silva, su madre, a la cabeza, nunca la dejó de buscar y siempre pidió que la Justicia no deje de hacerlo, pero lamentablemente el caso cerró y " nunca se hicieron los rastrillajes como se deberían haber hecho, yo sigo esperando a Rosalía y hoy en día lucho para que ninguna otra mujer pase por lo mismo ", comentó su mamá, en diálogo con TodoJujuy.com.

En el momento de su desaparición, Rosalía tenía 23 años. Nélida contó que ella era víctima de maltrato y que su ex pareja la golpeada; ella al principio se callaba y no contaba lo que vivía pero después empezó a denunciarlo hasta que un día desapareció. “A pesar de eso, el hombre siempre estuvo libre, en el año 2018 me enteré que se quitó la vida”.