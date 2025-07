A Javier Milei le queda una semana para firmar nuevos vetos: su estrategia en el Congreso

El jefe de Estado ya adelantó que recurrirá nuevamente a esta herramienta para prevenir efectos adversos en la economía , aunque por ahora no se apresura a firmar la medida, la cual luego deberá respaldar su espacio político en el Congreso .

La oposición y el reclamo provincial por recursos

Al anunciar la reducción de las retenciones para carnes, soja, maíz, girasol y sorgo, el presidente afirmó que estas decisiones son posibles gracias al equilibrio fiscal que mantiene su administración y “frente a los embates de la casta política”.

El Gobierno deberá ratificar los vetos en el Congreso.

En este contexto, y en respuesta a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), calificó como “genocidas del futuro” a los legisladores que aprobaron el aumento de las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad. “Hacer efectivas estas medidas y sostenerlas en el tiempo implicaría un aumento en dinámica de la deuda argentina por una cifra cercana a los 350.000 millones de dólares a valor presente”, sostuvo el líder libertario.

Dificultades para aprobar el veto en el Congreso

Frente a esta situación, Milei confirmó que vetará ambas leyes aprobadas con amplia mayoría en el Congreso, lo que convierte en una tarea complicada para el oficialismo reunir más de un tercio de los votos necesarios para respaldar la medida presidencial.

“Los diputados que impulsaron las leyes, es raro que ahora apoyen el veto, pero bueno, todo puede pasar en esta Argentina. Veamos primero si ponen alguna oferta sobre la mesa”, comentó una fuente cercana a un gobernador del interior. Como informó este medio, desde la Casa Rosada están evaluando hacer una oferta a las provincias, consistente en la distribución de una parte de los ATN, aunque el monto aún no fue determinado, con el objetivo de mitigar el conflicto.

Los gobernadores reclaman más fondos a la Nación.

Los gobernadores provinciales exigen no solo mayores recursos del Tesoro Nacional, sino también una revisión en la forma en que se distribuyen los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. “Nadie nos hizo ninguna propuesta de nada”, afirmó a Infobae otro mandatario provincial, quien se mostró prudente ante posibles gestiones del Gobierno central para mejorar las relaciones.

En la Cámara de Diputados, el incremento de las jubilaciones fue aprobado con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, mientras que solo 28 legisladores estuvieron ausentes durante la votación. Incluso uno de los principales socios parlamentarios de La Libertad Avanza, el PRO, aún no ha definido una posición consensuada sobre cómo abordará el eventual tratamiento de los vetos.

“No está conversado en el interior del bloque por una cuestión de que en las últimas dos semanas se suspendieron las reuniones que estaban previstas, y ahora con el receso de invierno, muchos diputados del interior no están en Buenos Aires”, explicó una fuente al tanto de la situación dentro de la bancada.

El PRO y LLA alcanzaron un acuerdo en la provincia de Buenos Aires.

Tensiones entre libertarios y el PRO

Cristian Ritondo, líder de este espacio, fue una figura clave en el acuerdo alcanzado con los libertarios, junto con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en vista de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

No obstante, al otro lado de la General Paz, las fricciones entre ambos partidos no solo persisten, sino que se profundizan, y desde ambos sectores reconocen que no habrá una coalición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los comicios nacionales.

Desde el sector violeta destacan que la táctica para esta campaña será seguir resaltando las diferencias con la administración del jefe de Gobierno, Jorge Macri: “El problema no es con el PRO, es con él”, afirman. Aunque el tema ya comenzó a discutirse de forma informal entre los integrantes del bloque liderado por Ritondo, la convocatoria oficial para analizar la situación se espera recién para la primera semana de agosto.

Javier Milei en la Sociedad Rural

“También hay que tener en cuenta que todavía no hay ninguna sesión convocada y ni siquiera están oficializados los vetos, así que tampoco tenemos que tomar una decisión ya. Falta para eso, vayamos paso a paso”, remarcaron en el entorno del diputado amarillo.