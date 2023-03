A su vez agrega "particularmente es posible que hayan estado advertidos y está en investigación la motivación de este suceso que pudo haber sido generado espontáneamente como no. Por tanto eso es objeto de investigación por parte del propio fiscal Urquiola para esclarecer cual es la causa de esta situación que es un hecho bastante aislado por eso llama mucho la atención

De manera sorprendida el fiscal relata que esto "no se ha producido en el resto de las circunscripciones que se esta investigando ilícitos de narcomenudeo", siendo la primera vez que sucede por parte de vecinos.

Funcionamiento positivo del Nuevo Código Penal

Lello Sánchez relata que "desde la puesta en funcionamiento del nuevo código procesal penal acusatorio que simultáneamente atribuyo competencias a los fiscales y jueces para la investigación del Narcomenudeo, ya se llevaron a cabo 100 allanamientos, 250 investigaciones, más de 100 condenas y es la primera vez que se da esta situación que justamente le llama la atención al fiscal que lleva a cabo la investigación."

En cuanto a este búnker el fiscal comentó que “estaba en investigación que tuvo 5 – 6 allanamientos previos y este lugar en particular en plena investigación no sólo por narcomenudeo sino por cuestiones vinculadas al mercado criminal ”, haciendo referencia al mercado de bienes robados.

"Toda esta situación generó que por un lado los vecinos hayan reaccionado y también no se descarta la posibilidad que tengan que ver con las propias investigaciones", agrega Lello Sánchez.

“Lógicamente esto generó un obstáculo en la investigación”. “Lógicamente esto generó un obstáculo en la investigación”.

La nueva ley logra agilizar los trámites

“Era una demanda de la ciudadanía la intervención del sistema de administración de justicia en estas conflictividades de narcomenudeo. Presentan la particularidad de que la mayoría de los delitos que se ocupa la provincia en razón al artículo 34 de la ley de estupefacientes tienen que ver con tenencias simples, para consumo, para comercialización", explica de la Ley.

En relación aclaró que en estos delitos se actúa en flagrancia lo cual permite dar una rápida respuesta y la posibilidad que en la audiencia imputativa se generen juicios abreviados, por tanto en un lapso de 3 – 4 días ya hay una sentencia condenatoria.

El fiscal detalló que "estamos trabajando también de manera conjunta en algunas investigaciones que terminan siendo derivadas a la justicia federal, tenemos un convenio por firmar con el ministerio público fiscal de la nación, para generar equipos de fiscales nacionales con fiscales provinciales y continuar la investigación ya sea para comercialización hacia otros eslabones complejos vinculados al almacenamiento, a la distribución, a la posible existencia de asociaciones ilícitas que son materia de investigación por parte de la justicia federal”.

En base a los tiempos de la gente, no de la justicia

Esta nueva Ley "precisamente lo que viene a solventar la vigencia del nuevo código por el cual se había realizado un trabajo interinstitucional, que había llevado como 3 años su sanción por que es un cambio cultural muy profundo en la administración de la justicia y genera resistencias culturales lógicamente pasar del expediente escrito a la inmediación que da la oralidad en la investigación penal preparatoria donde están cara a cara el fiscal el defensor el juez, donde éste último tiene que resolver terminada la audiencia, algo que no ocurría antes".

Tomar justicia por mano propia

“Precisamente la autotutela está prohibida por la Ley, vale decir no se puede tomar justicia por manos propias porque implica a su vez la comisión de ilícito", dijo en cuanto a lo ocurrido en Alto Comedero y aclaró que "no vamos a permitir eso, ya que hay una investigación en curso por este evento, para establecer quienes son responsable de esto y eventualmente esclarecer las reales motivaciones".

Antes de concluir la nota manifestó una vez más "qué me llama mucho la atención que alrededor de 250 investigaciones en curso, algunas con personas condenadas, recién se da esta situación aislada, que genera zozobra en la opinión pública, no debemos dejar de ver que es un hecho aislado, y posiblemente las motivaciones no sean espontanea".