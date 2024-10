ANSES: el grupo de jubilados que no cobrará el bono en noviembre

Los jubilados y pensionados que perciban más de $322.798,48 no obtendrán el bono de ANSES.

Recientemente, el director de Anses , Mariano de los Heros , comunicó que el bono de $70.000 para pensionados se extenderá hasta finales de este año y también se mantendrá durante el próximo . No obstante, esta cifra, que se determinó en abril , no sufrirá ajustes por inflación , lo que significa que permanecerá sin cambios.

Esto significa que el monto mínimo para noviembre será de $252.798 y se elevará a $322.798 con el bono incluido . No obstante, existe un sector de jubilados que no recibe este apoyo financiero o únicamente obtiene una parte proporcional , ya que la totalidad de este pago está exclusivamente destinada a quienes perciben la jubilación mínima .

Los jubilados y pensionados que superen el monton de la mínima recibirán un proporcional.

En este contexto, las jubilaciones de noviembre serán:

Jubilación de $312.798,48 recibe $10.000 .

recibe . Jubilación de $302.798,48 : recibe $20.000 .

: recibe . Jubilación de $292.798,48 recibe $30.000 .

recibe . Jubilación de $282.798,48 : recibe $40.000 .

: recibe . Jubilación de $272.798,48 : recibe $50.000 .

: recibe . Jubilación de $262.798,48 recibe $60.000 .

recibe . Jubilación de $252.798,48 recibe $70.000.

Además de los jubilados, también serán beneficiarios aquellos que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), los titulares de pensiones no contributivas por vejez o discapacidad, las madres que reciben pensiones por tener siete hijos o más, así como pensiones no contributivas y pensiones graciables otorgadas por la entidad.