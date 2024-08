ANSES: el trámite que sí o sí hay que llenar antes que termine el 2024

Con la creciente digitalización y automatización de numerosos servicios, es vital que los beneficiarios dispongan de un número de teléfono y una dirección de correo electrónico válidos para acceder a sus prestaciones, hacer consultas o recibir notificaciones importantes sobre modificaciones o actualizaciones en sus beneficios.

Según la normativa vigente, todos los beneficiarios, sin importar el tipo de prestación que perciban, deben cumplir con este procedimiento. Esto abarca a quienes reciben pensiones, asignaciones, jubilaciones u otras formas de asistencia proporcionadas por la ANSES. Este trámite, que es fácil de realizar y no tiene costo, puede completarse en línea, facilitando así su acceso para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que residen en zonas rurales o enfrentan dificultades para visitar las oficinas en persona.

El organismo previsional exige a todos sus beneficiarios actualizar sus datos de contacto antes de fin de año.

¿Cómo realizar la actualización de datos?

Actualizar los datos de contacto en ANSES es un proceso sencillo que se puede llevar a cabo desde casa. Hay dos principales opciones para realizarlo: mediante el portal web de ANSES o a través de la app móvil "Mi ANSES". A continuación, se describen ambos métodos.

Actualización de datos en la web:

Ingresar al sitio oficial de ANSES desde cualquier navegador.

desde cualquier navegador. Iniciar sesión utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

y la Una vez dentro de la plataforma, seleccionar la opción “Mi ANSES”.

Ir al apartado de “Información Personal”.

Dentro de este menú, elegir la opción “Domicilio y datos de contacto”.

Actualizar los datos personales, como número de teléfono y correo electrónico, y confirmar la operación.

Actualización de datos en la aplicación móvil:

Descargar y abrir la app “Mi ANSES” en el dispositivo móvil.

en el dispositivo móvil. Acceder al menú desplegable dentro de la aplicación.

Seleccionar la opción “Modificar datos”.

Ingresar la información actualizada, como el número de teléfono celular y la dirección de correo electrónico.

y la Confirmar el proceso para que los datos queden registrados.

Entre los trámites más importantes se encuentra la actualización de los datos de contacto.

Es crucial tener en cuenta que este procedimiento debe completarse una vez al año. En otras palabras, si ya has actualizado tu información durante 2024, no necesitarás hacerlo nuevamente hasta el año siguiente. No obstante, si aún no has efectuado esta actualización, es fundamental que la realices antes de que termine el año para prevenir posibles problemas en el acceso a tus prestaciones.

Las consecuencias de no actualizar los datos

Aunque la actualización de la información de contacto puede parecer un trámite menor, las repercusiones de omitirlo pueden ser serias. Si los datos de contacto no están al día, los beneficiarios podrían perder avisos cruciales sobre la disponibilidad de sus pagos, modificaciones en las regulaciones u otras comunicaciones importantes que ANSES necesita enviar. Esto podría ocasionar demoras en el cobro de los pagos, suspensiones temporales o incluso la pérdida de acceso a algunos beneficios.

Además, si ANSES no logra comunicarse con un beneficiario por medios digitales, este podría enfrentar problemas al intentar realizar gestiones futuras, como modificar su categoría de prestaciones o acceder a servicios adicionales que requieran la confirmación de sus datos.

ANSES ha implementado esta medida para asegurar que sus beneficiarios reciban la información más reciente y relevante en tiempo y forma.

El énfasis que ANSES ha puesto en la obligatoriedad de este trámite resalta la relevancia que la entidad le da a una comunicación efectiva con sus beneficiarios. En un sistema donde millones de personas dependen de asistencia estatal para su sustento, garantizar una información fluida es esencial para evitar interrupciones en el apoyo recibido.

Otros trámites relacionados: la Certificación Negativa de ANSES

Además de la actualización de la información, otro trámite importante para muchos beneficiarios es la obtención de la Certificación Negativa de ANSES. Este documento es proporcionado por la entidad para confirmar que el solicitante no figura en declaraciones juradas como empleado en relación de dependencia, ni como trabajador autónomo o monotributista, y que no está recibiendo otras ayudas sociales.

La Certificación Negativa es esencial para llevar a cabo diversos trámites, como la afiliación a una obra social o para verificar que el solicitante no tiene cobertura social vigente. Este certificado tiene una vigencia de 30 días, por lo que es crucial tenerlo presente si se necesita para completar otros trámites.

El organismo brinda asistencia a los sectores vulnerables. ANSES brinda ayudas económicas mediante diversos programas para consolidar los ingresos de sectores de la sociedad.

Para obtener la Certificación Negativa, el proceso también es bastante sencillo y puede hacerse en línea. Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar a la plataforma “Mi ANSES” utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

utilizando el y la Dentro del menú de “Información Personal” , seleccionar la opción de “Certificación Negativa”.

, seleccionar la opción de Completar el formulario con el número de CUIT/CUIL y el período por el cual se solicita la certificación (generalmente el último mes).

y el período por el cual se solicita la certificación (generalmente el último mes). Descargar el comprobante emitido por el sistema.

Si al intentar generar el documento, el sistema identifica alguna actividad asociada a ANSES (como la percepción de un beneficio), no se podrá obtener la Certificación Negativa. En tal situación, el solicitante deberá revisar sus registros y confirmar que no esté recibiendo ninguna prestación que le impida acceder a este certificado.

