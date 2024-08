Así fue la votación en la OEA para exigirle a Maduro que publique las actas electorales

La resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) , que solicitaba al gobierno de Venezuela la divulgación inmediata de los resultados de las elecciones del pasado domingo , no consiguió el respaldo requerido para su aprobación.

Proteger los derechos humanos

La resolución también destacaba la necesidad de proteger los derechos humanos en Venezuela, especialmente el derecho a realizar manifestaciones pacíficas sin sufrir represalias, y subrayaba la importancia de conservar y resguardar todo el equipo empleado en el proceso electoral, incluyendo las actas de votación.

Votaron a favor Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

Se abstuvieron Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía. No participaron en la sesión Dominica, México, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, además de Venezuela.

El embajador Ronald Sanders, presidente del Consejo Permanente y representante de Antigua y Barbuda, indicó que la falta de acuerdo se debió a una frase específica del texto que no detalló. Los países que se abstuvieron o no asistieron mencionaron diversas justificaciones para su decisión. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea, condenó severamente a los países que se abstuvieron, describiendo su postura como una traición a la Carta Democrática de la OEA.

“Después nos preguntamos por qué nuestros ciudadanos, y especialmente nuestros jóvenes, no nos creen a los políticos”, dijo. “Todos aquí presentes, incluidos los ausentes y los que se han abstenido, votaron a favor de la Carta Democrática (de la OEA), instrumento pensado para abortar los regímenes que se quieren perpetuar en el poder”, recordó.

El ministro de Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea, criticó fuertemente a aquellos países que se abstuvieron.

Líderes regionales y la UE piden esclarecer los resultados

La presión global para que el gobierno de Maduro garantice la transparencia en sus elecciones ha sido contundente. Líderes de la región y entidades internacionales, como la Unión Europea, así como presidentes como Gustavo Petro de Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, han urgido a la dictadura venezolana a esclarecer los resultados de los comicios.

No obstante, ambos países optaron por abstenerse en la votación, mientras que México se abstuvo de participar, cumpliendo con su advertencia previa de no asistir debido a su percepción de parcialidad en las acciones de la OEA.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, instó a Maduro a aceptar su derrota en las elecciones o a convocar nuevos comicios. En su discurso, Almagro enfatizó que las actas electorales aún no han sido presentadas, lo cual considera inaceptable y perjudicial para la democracia. Además, denunció la violencia y el encarcelamiento de los testigos de mesa, y anunció que pedirá acciones legales contra Maduro.

Luis Almagro, secretario general de la OEA.

En contraste, Roberto Quesada, delegado de Honduras, cuestionó que la OEA trate la cuestión de Venezuela dado que el país no forma parte del organismo. “Cuando no se escuchan ambas partes de un conflicto es imposible ser juez imparcial,” manifestó. En un comunicado posterior, Colombia explicó que no ve a la OEA como el foro adecuado para abordar la crisis venezolana y reiteró su compromiso de buscar soluciones mediante el diálogo con Brasil y México.

Victoria de Edmundo González Urrutia

En la misma sesión de la OEA, Brian Nichols, responsable del Departamento de Estado de EE. UU. para América Latina, declaró que hay pruebas "irrefutables" que respaldan la victoria del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, en las elecciones presidenciales de Venezuela celebradas el 28 de julio.

El diplomático instó tanto a Maduro como a las naciones internacionales a aceptar la victoria de González, respaldando la legitimidad de las actas de votación que la oposición ha publicado en un sitio web. Los datos difundidos por la oposición contrastan con la versión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, que proclamó a Maduro como vencedor en la madrugada del lunes con el 51% de los votos.

El encargado del Departamento de Estado de EEUU para Latinoamérica, Brian Nichols, afirmó que existe evidencia "irrefutable" para declarar la victoria del candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

No obstante, el CNE no ha presentado las actas de totalización, a pesar de las exigencias de la oposición, las masivas protestas de la ciudadanía y la presión de una parte de la comunidad internacional.

En reacción a las críticas globales, el gobierno de Maduro dispuso el regreso de su personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Panamá y Uruguay, y solicitó a estos países que retiren a su personal diplomático de Venezuela.

