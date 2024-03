Axel Kicillof abrió la Asamblea Legislativa con críticas a Javier Milei

El propósito del evento era evaluar el desempeño pasado y presentar metas para el nuevo período. Previo a su llegada al recinto legislativo, el gobernador de Buenos Aires saludó a sus partidarios que aguardaban fuera del recinto, quienes seguirían su discurso a través de pantallas conectadas a la transmisión oficial.

Carteles contra Télam

En uno de los palcos se mostró una protesta contra la medida tomada por el gobierno central durante la gestión de Javier Milei, que consistió en clausurar la Agencia Estatal de Noticias Télam. Durante la primera jornada en que el Gobierno Nacional procedió a cerrar la agencia de noticias tras 78 años de actividad, este mensaje fue uno de los aspectos destacados previo al discurso del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Kicillof saludó a las madres y abuelas de Plaza de Mayo presentes durante la Apertura de Sesiones en la Legislatura Bonaerense

Axel Kicillof comenzó su discurso con fuertes críticas al presidente Javier Milei.

Axel Kicillof comenzó su discurso con críticas a Milei

“El extravagante experimento al que está siendo sometida la Argentina exige acciones extraordinarias del gobierno provincial”, advirtió el gobernador de Buenos Aires, en una de las primeras expresiones de su discurso. Kicillof adelantó que no se limitará a proyectar el informe de su gestión. “Confieso que me hubiera gustado iniciar esta segunda etapa en un contexto diferente. Es una circunstancia inédita y sombría”, apuntó.

Luego agregó: “Los problemas no se solucionan con motosierra”. “El presidente debe respetar a quienes democráticamente eligieron a sus intendentes, sus diputados y senadores, a todos sus representantes. Y eso es precisamente lo no está sucediendo: el presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando a sus representantes y por lo tanto no está respetando a la provincia de Buenos Aires y su pueblo”, enfatizó.

Kicillof saludó a las madres y abuelas de Plaza de Mayo presentes durante la Apertura de Sesiones en la Legislatura Bonaerense.

Le agradeció a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

“La democracia no es un teorema, no es el Teorema de Arrow ni se explica con el dilema del prisionero; la democracia es el contrato social que recuperamos hace 40 años y volvimos a elegir para perseguir el bienestar general respetando las diferencias y procesando los conflictos de manera pacífica. Y con memoria, verdad y justicia: ¡Gracias Madres y Abuelas de Plaza de Mayo!, !30.000 desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, indicó en una parte de su discurso el gobernador Kicillof.

Siempre hablan de segundo semestre”

El mandatario provincial prosiguió con su postura crítica hacia la política económica implementada por el gobierno central. “Siempre que un gobierno aplica este tipo de medidas despiadadas para las mayorías, intenta enmascarar la realidad con palabras fraudulentas: luz al final del tunel, segundo semestre, sinceramientos, precios que estaban reprimidos, acomodamiento de precios relativos, atrasos que se solucionan, lucha contra una casta. Pero la cosa es más simple: más sufrimiento para las mayorías y más negocios para un puñado de privilegiados. En rigor, el ajuste no es más que una enorme redistribución en contra de los que tienen menos”, aseguró.

Kicillof centró su discurso en críticas al presidente Javier Milei. "Tiene que respetar la división de poderes y el estado republicano".

El gobernador buscó presentarse como la contraparte de las políticas del presidente Javier Milei. “Aún en este brutal contexto, quiero reiterar cuáles seguirán siendo los lineamientos rectores de nuestro proyecto los próximos cuatro años: Gobierno protector, Estado presente y Pueblo solidario. Les aseguro a los bonaerenses: el proyecto de provincia que eligieron sigue en pie y seguirá avanzando derecho al futuro”, dijo el gobernador.

Después de detallar una serie de proyectos que resaltó durante su primer mandato, Kicillof volvió a expresar críticas hacia el presidente Milei. “Todo esto no lo hizo la mano invisible del mercado, lo hizo el ESTADO bonaerense, eso que el presidente llama organización criminal. Criminal es frenar esas políticas y desmantelarlas; criminal es parar obras de cloaca, agua, vivienda, rutas; criminal es interrumpir de un día para el otro la transferencia de recursos que son para la seguridad, la salud, el transporte y la educación. Y por si fuera poco, festejar orgullosos el ajuste sabiendo el daño que produce".

En esa línea, continuó: "El pueblo y la historia juzgarán como imperdonable la indiferencia y hasta el goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando. Es exactamente todo lo contrario a lo que hicieron Néstor y Cristina con auténtica rebeldía y amor por la patria”.

El gobernador bonaerense apuntó contra la puja que mantiene el presidente con los gobernadores provinciales. "

Manteniendo su postura, el gobernador de Buenos Aires criticó el conflicto entre el presidente y los gobernadores provinciales. “Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos, eso implica cumplir leyes y normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias. Juramos sobre la Constitución de la Provincia de Buenos Aires defenderla y hacerla cumplir. Eso haremos” sostuvo.

“El gobierno nacional no se dedica a repartir limosna ni recursos discrecionales a las provincias, sino que tiene la obligación de contribuir al sostenimiento de la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura que necesita el pueblo argentino que, para su información, no vive en un modelo teórico, sino en el territorio de las provincias argentinas. Hacerlo no es optativo, es lo que está obligado a hacer el gobierno nacional.", detalló. En ese sentido, concluyó: "En caso contrario, como ocurre hoy, el gobierno nacional está abandonando al pueblo, está desertando. También el presidente juró sobre la Constitución y tiene que respetarla”, agregó.