El jueves 13 de julio integrantes del gobierno tuvieron una reunión con los gremios como se había establecido, al respecto Carlos Sadir dijo "Escuchamos lo que planteaba los gremios, de nuevo. Hubieron planteos, algunos de ellos ya están cumplidos, por que tienen que ver con el acompañamiento de lo salarial con el tema inflacionario, cosa que se esta cumpliendo inclusive no solo en la rama de la docencia sino con todos los otros gremios"

Sobre las paritarias con los gremios estatales, explicó que “se hizo un gran esfuerzo para otorgar aumentos que, comparados con enero, son muy importantes e inclusive en todos los casos los incrementos liquidados hasta acá superan a la inflación que hemos tenido en este período”.

Sectores que continúan con la medida de fuerza

En cuanto a los sectores que continúan con paro y movilizaciones Sadir dijo "es incomprensible, entiendo que no hay motivos por el cual puedan seguir haciendo paro. Los sueldos de los docentes está entre los mejores del país. Lamentablemente creo que se fueron sumando otras cuestiones que tiene que ver con la política, no tiene que ver con lo salarial".

Por ello, agregó, “ha sido una recuperación real del salario muy importante en todos los gremios, que se ha ido dando con distinto impacto porque las liquidaciones no son iguales, tampoco venían cobrando de la misma manera, pero en general todos han recibido incrementos que hoy están superando el nivel inflacionario de lo que va del año, que de por sí ya es muy alto”.

En cuanto a las discusiones salariales recordó que “prácticamente, todos los meses de este año, salvo enero, hemos tenido reuniones de paritarias” y con mayor asiduidad con los sindicatos docentes con los cuales también se implementaron mesas técnicas para tratar el impacto de los aumentos en cada uno de los niveles educativos.

Por otro lado y hablando sobre el piso salarial, indicó que los mínimos salariales en la Provincia son superiores a los fijados por el Consejo del Salario, que depende del Gobierno nacional, poniendo como ejemplo el salario mínimo de los docentes jujeños que es de 200 mil pesos, mientras que el establecido por el organismo nacional es de 165 mil. “Estos valores mínimos para estos casos están entre los más altos del país tanto para los docentes como para el resto de escalafones”, remarcó.

Sadir sostuvo que esta recomposición salarial es un “esfuerzo enorme” posibilitado por “una estabilidad financiera que no vamos a abandonar” y que "tiene que ver mensualmente con la previsibilidad, con esta posibilidad de que obviamente los sueldos se paguen en tiempo y forma, como lo venimos haciendo hasta acá y en este caso con un gran incremento”.

El ministro dijo que algunas de las medidas tomadas en esta materia son históricas en tanto dieron respuesta a “reclamos históricos como la inclusión de conceptos al básico y hoy diría, entre comillas, que limpiamos todos los conceptos chicos que venían de años anteriores”.

“Además aumentamos el básico, en otros escalafones hemos pasado también al básico conceptos que no eran remunerativos; se han hecho modificaciones muy importantes, incrementos muy importantes y eso obviamente es un esfuerzo”, explicó.

El pago de la asignación por hijo en dos tramos en vez de tres, “significa también cobrar un poco más de esta asignación por cada uno de los hijos” y el camino inverso al achatamiento de la pirámide salarial mediante el estiramiento de las diferencias entre categorías que da sentido a la carrera administrativa, son otros de los avances mencionados por el ministro.

En relación al conflicto con los sindicatos docentes, expresó que “hoy la docencia en general está trabajando, salvo el gremio de ADEP, que tiene algunos de sus afiliados de paro y muchos trabajando, pero que hasta acá no ha accedido a acordar estas pautas salariales. A pesar de no haber acordado –subrayó- hemos liquidado la pauta salarial para todos los docentes y por supuesto que, como también lo habíamos planteado, a los docentes que estuvieron de acuerdo y volvieron al trabajo el 26 de junio, no se les descontaron los días de huelga. En el caso de ADEP, aquellos que continuaban el paro o aquellos que continuaban el paro cualquiera sea el gremio, hemos procedido al descuento de esos días, mientras que aquellos que volvieron a trabajar se les reconocieron todos los días”.