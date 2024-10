El Gobierno expuso su primera reacción a la marcha universitaria

El Ejecutivo respondió a la marcha universitaria que tuvo lugar en el Parlamento . “Se usó para sacar un rédito político. La UCR ya habla de un frente de centro”, le comentó a colegas de TN una fuente del Ejecutivo. Durante la protesta , los alumnos solicitaron que Javier Milei no rechace la Ley de Financiamiento para las universidades.

“ No compromete fiscalmente al Estado”. Se prevé que en las horas siguientes se publique en el Boletín Oficial el decreto que anula la disposición.

La lectura del documento conjunto por el reclamo universitario comenzó a las 17.

Asimismo, el Ejecutivo considera que existe "una cuestión política" en torno al sector educativo y asegura no oponerse a los trabajadores docentes ni al personal no docente. “Acompañamos la idea de aumentar el financiamiento de las universidades, pero nos tienen que decir de dónde quieren sacar la plata”. Otro integrante del Ejecutivo agregó: “Nuestro problema es con el Congreso, no con las universidades”.