El Gobierno informó el nuevo precio del dólar tarjeta

En el Ministerio de Economía ya habían decidido que la percepción de Ganancias permaneciera vigente con el mismo porcentaje – 30% . No obstante, para que esto se concretara, ARCA debía emitir una nueva resolución, en este caso la 5617 de ARCA , que confirmara ese recargo y mantuviera al dólar turista como el de mayor valor en el mercado . Esa normativa fue la que finalmente se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial .

La determinación del valor del dólar tarjeta llega en un contexto de incertidumbre para los dólares "libres". El blue, el MEP y el CCL tuvieron aumentos en los últimos días, luego de una caída registrada después de los saltos de mitad de año, lo que redujo la diferencia entre el tipo de cambio oficial y las otras cotizaciones a menos del 5%.

El día antes de ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en una entrevista que el aumento de estos dólares se debe a que más personas están adquiriéndolos debido a que viajan al exterior. Esto se debe a que, para quienes realizan viajes al extranjero, resulta más ventajoso adquirir dólares blue o MEP. Un ejemplo de ello es hacer un "stop debit" al momento de pagar con tarjeta y liquidar el saldo en dólares utilizando las divisas que se tienen en cuenta.

No obstante, el aumento de estas cotizaciones –entre las razones que podrían estar influyendo se incluyen la reciente reducción de las tasas de interés, el ascenso del real en Brasil, el fortalecimiento del dólar a nivel global y la caída en el precio de la soja, entre otros factores estacionales– reduce la diferencia que existirá entre los dólares “libres” y el dólar tarjeta, el cual se mantiene como la referencia más alta del mercado oficial.

Este detalle es significativo. El Banco Central (BCRA), bajo la dirección de Santiago Bausili, requiere que los gastos en turismo se realicen con los dólares libres, ya que estos no impactan las reservas de la misma manera que el dólar tarjeta.

Dólar tarjeta: un dato clave para quienes viajan al exterior

El impuesto PAIS ya no se aplica a los productos que atraviesan la Aduana –anteriormente se cobraba un adelanto del 95% del tributo–, ya que, al haber cumplido los cinco años de vigencia el 23 de diciembre, no hay un hecho imponible que justifique el pago anticipado de dicho impuesto. Además, el Gobierno optó por no insistir en su extensión dentro del proyecto de Presupuesto 2025. Esta decisión fue un compromiso tanto del ministro de Economía, Luis Caputo, como del presidente Javier Milei.

El inconveniente radica en que la eliminación del impuesto instaurado por Martín Guzmán en 2020, que imponía un 30% al dólar tarjeta o turista, también afectará a la percepción de Ganancias, que aplicaba otro 30% sobre el mismo concepto. Este tributo fue establecido en el artículo 35 de la ley 27.541 y reglamentado por la AFIP mediante la resolución 4815, según confirmaron recientemente las fuentes que monitorean estos detalles legales.

La resolución 5617 de ARCA que sostiene el 30% de percepción de Ganancias; el lunes que viene cae el impuesto PAIS.

Por esta razón, tal como se mencionó previamente, ARCA emitió una nueva resolución general que mantendrá vigente la percepción. Es importante señalar que dicho monto será reembolsado y, debido a la baja inflación, no se desvalorizará como sucedió en ocasiones anteriores. Con una brecha más estrecha en comparación con los dólares libres y la posibilidad de recibir ese reembolso dentro de un año, podrían surgir incentivos para utilizar la tarjeta en el exterior.

“Proyectando a 2024 los números de 2023, este año 11 millones de personas van a pagar el impuesto PAIS más la percepción de Ganancias o Bienes Personales. Unos 4,1 millones son empleados (37%); 1,5 millones son monotributistas puros (14%); 1,4 millones son contribuyentes de otros impuestos (13%) y 4 millones no son ni contribuyentes ni empleados, como ser jubilados (36%)”, había escrito en las redes Guillermo Michel, exdirector general de Aduana.

Agregó: “Para enero de 2025 se proyecta un consumo récord de dólares en el exterior de US$1250 millones mensuales. Si el Gobierno quiere que no se abarate el dólar tarjeta, tiene que volver a crear o subir impuestos”.

La medida del Gobierno dejaría al dólar tarjeta rondando los $1350, lo que lo convertiría en la cotización más elevada del mercado. No obstante, la diferencia se reduce si se considera que hasta hace poco, todos los dólares libres se mantenían por debajo de los $1100. A pesar de esto, aquellos que realicen compras en el exterior aún cuentan con el incentivo de optar por dólares en efectivo (usando el tipo informal, hoy en $1205) o abonar el gasto en el extranjero utilizando dólares MEP (actualmente en $1131, con apoyo del Gobierno) y un stop debit en su banco.

Hace unas semanas, Se informó que, en octubre del año pasado, los argentinos adquirieron un total neto de US$562 millones en el mercado cambiario, en su mayoría para cubrir gastos relacionados con viajes, boletos y otros pagos realizados con tarjetas en empresas extranjeras. No obstante, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) señaló que aproximadamente la mitad de esos gastos con tarjetas fueron saldados directamente con fondos propios en divisas extranjeras.

“Esto reduce el impacto deficitario de estos consumos en el mercado de cambios y en las reservas internacionales”, explicó el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, que elabora mensualmente la autoridad monetaria.