El Gobierno nacional disuelve la AFIP: qué pasará con el monotributo

" Para los contribuyentes no debería tener ningún tipo de implicancia porque sigue estando la parte fiscal, lo que antes hacía DGI por un lado, y lo otro que era la vieja aduana. Hoy se van a a mantener esas dos estructuras de tal suerte que no va a haber cambios en la cuestión recaudatoria, ni por ahora habrá cambios en lo impositivo y demás . Hasta ahora es simplemente una reducción de la cantidad de funcionarios de Afip , que de nuevo esperemos que no impacte operativamente", detalló.

La AFIP será reemplazada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Las claves del reemplazo de la AFIP por la ARCA, una nueva agencia de recaudación.

"Pero desde el punto de vista del contribuyente, salvo que esto empiece a generar trastornos en los aplicativos, caída en los aplicativos, no va a tener ningún tipo de impacto en el impuesto que tienen que pagar", puntualizó en una nota con los periodistas Gerardo López y Cruz Gómez Paz.

Impacto de la reducción de personal en el organismo que reemplaza la AFIP

A su vez, consideró que la reducción de personal "no debiera afectar la operatividad porque Afip es una entidad fundamentalmente tecnológica. La mayoría del trabajo lo terminan haciendo los profesionales de ciencias económicas, los contadores que tienen que liquidar los diferentes tributos".

"No hay una tarea operativa muy grande en Afip, sí hay una tarea de inteligencia que ellos hacen con cruces informáticos, con inteligencia artificial, con cruce de datos. No hay tanta operatividad manual, Por supuesto que hay que ver si esto afecta a los inspectores para ver si van a disminuir las inspecciones o no. No creo que el Gobierno disminuya ahí", expresó Simonella.

Embed

"El Gobierno así como tiene cosas interesantes en términos de la reducción de gastos y de tratar de lograr eficiencia en los distintos organismos, me parece que tiene la acusación muy a flor de piel, pero que no termina realizándose donde corresponde que son los tribunales", aseguró el economista.

Impacto en los contadores

"Esperemos que no. Si las tareas no se afectan desde el punto de vista operativo, no debería generarle problemas a los contadores. Esa es la gran preocupación que tenemos las entidades profesionales y se lo hemos planteado a Afip", concluyó.