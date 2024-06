El Gobierno propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años: los detalles. 

De aprobarse, el nuevo régimen comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. En la actualidad, los menores de 16 son inimputables. El Gobierno, a partir de la iniciativa dada a conocer hoy, habla de “cambio de paradigma”.

La reforma que plantea el Gobierno Nacional está basada en cuatro aspectos principales. El primero de ellos es "la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos.

image.png

El segundo eje es el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región, amparado en que en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú la edad de imputabilidad es a los 14 mientras que en Brasil es a los 12.

El tercero de los aspectos de la nueva reforma es "la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país", la cual establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, "incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal”.

Por último, se hizo hincapié en "la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad”.

Qué dijeron Bullrich y Cúneo Libarona sobre el proyecto

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, manifestó que “venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”.

Y agregó que “esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”.

Por su parte, Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, indicó que “todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darles las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”.