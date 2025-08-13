El Gobierno renovó el 60% del mega vencimiento de deuda en pesos y convalidó otra suba en la tasa de interés.

El Ministerio de Economía aplicó un nuevo aumento en la tasa de interés de sus bonos de corto plazo en pesos , aunque aun así logró renovar el 61% del mega vencimiento programados para esta semana, por un total de 9,1 billones de pesos . Como resultado, quedaron “ liberados ” aproximadamente 5,7 billones de pesos .

El secretario de Finanzas , Pablo Quirno , informó que las dos letras de menor plazo fueron adjudicadas por 2 billones de pesos a una tasa mensual de 4,48% , muy superior a la proyección inflacionaria , en el caso de la letra que vence el 12 de septiembre . Para la letra con vencimiento hacia fines de septiembre , se fijó una tasa mensual de 4,20% .

Esta “ mega licitación ” de deuda en pesos se realizó en un escenario de alta volatilidad de las tasas de interés locales , un fenómeno que se agravó tras el desarme de las Lefi , que liberó cerca de 10 billones de pesos al mercado. Ante esto, el Gobierno debió implementar diversas medidas , algunas de carácter urgente, para restablecer cierta estabilidad monetaria .

Con un mercado cambiario más tranquilo , las tensiones del dólar durante julio generaron tasas en pesos más elevadas y fluctuantes , lo que complica la operativa diaria de muchas empresas y, según analistas, podría repercutir en la dinámica general de la actividad económica .

Economía renovó el 60% de los vencimientos.

En las últimas semanas, los vencimientos de deuda en pesos crecieron debido a que el Gobierno se vio obligado a ofrecer tasas de interés más elevadas tras el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi). Esta operación liberó aproximadamente 10 billones de pesos en el mercado, generando fuerte volatilidad tanto en las tasas locales como en el tipo de cambio. Para restablecer cierto equilibrio, el Tesoro aumentó los rendimientos en las subastas de Lecap.

Detalles de la licitación y nuevos instrumentos financieros

En detalle, se licitaron Lecap con vencimientos el 12 y 30 de septiembre, 31 de octubre y 10 de noviembre de 2025; una nueva Lecap al 16 de enero de 2026; un Boncap con vencimiento el 13 de febrero de 2026; y un Boncer cero cupón ajustado por CER para el 31 de octubre de 2025. Además, se incluyó un bono vinculado al dólar con fecha de vencimiento el 15 de diciembre de 2025.

En un anexo al llamado oficial se incorporaron tres nuevos instrumentos en pesos vinculados a la tasa TAMAR (Tasa Mayorista de plazos fijos), con vencimientos programados para el 10 de noviembre, 16 de enero de 2026 y 13 de febrero.

La decisión busca ampliar el margen de acción de los bancos en un contexto de tasas elevadas y liquidez ajustada por recientes subas de encajes.

Para estimular la participación en la licitación de este miércoles, el Banco Central confirmó la apertura de lo que el mercado interpretó como una nueva ventanilla de liquidez para las entidades financieras. Esta herramienta, que había sido objeto de especulación en los días previos, ofrece condiciones diferentes a las inicialmente previstas.

La medida tiene como objetivo brindar mayor flexibilidad a los bancos en un escenario de tasas altas y liquidez limitada por recientes incrementos de encajes, facilitando su intervención en la colocación de títulos públicos programada para hoy. La operatoria permite al BCRA ofrecer pases activos en la rueda REPO de SIOPEL entre las 17:00 y las 17:30 horas, aplicando una tasa equivalente al promedio ponderado de las operaciones registradas hasta las 17:00 más 2 puntos porcentuales.

BCRA: apoyo a bancos sin inyectar liquidez al mercado

En una entrevista radial, el director del Banco Central, Federico Furiase, detalló que esta medida busca principalmente asistir a las entidades financieras a cumplir con los requerimientos de encajes, sin que implique una inyección directa de dinero al mercado.

El Ministerio de Economía afronta $14,8 billones de vencimientos esta semana en títulos en moneda local.

“Esto es una operatoria entre los bancos y el Banco Central, donde el Banco Central le da los pesos a los bancos (que están en rojo producto del apretón monetario y la suba de encajes) para que pongan esos pesos como encajes a tasa cero en el Banco Central (...) Los pesos no van a la calles, terminan en el Central a tasa cero”, explicó Furiase.

La finalidad de la iniciativa es evitar que las entidades deban vender títulos a plazos superiores a 60 días para cumplir con las normas de encajes —la porción obligatoria de los depósitos que debe permanecer inmovilizada en el BCRA— y así impedir una mayor expansión de pesos en el sistema financiero.