El Papa Francisco llamó a Javier Milei para felicitarlo por su triunfo

image.png

Como había adelantado Infobae, el círculo cercano a Milei había iniciado una labor meticulosa para mejorar la relación después de los desencuentros surgidos durante la campaña electoral.

El cruce entre Sergio Massa y Javier Milei por el papa Francisco

En el marco del debate presidencial anterior a las elecciones generales, Sergio Massa censuró a Milei acusándolo de agraviar al líder de la Iglesia con sus críticas. En ese momento, circuló en las redes sociales un video en el que el futuro presidente se refería al Pontífice como "el representante maligno en la Tierra".

El economista respondió que las críticas se formularon antes de que iniciara su carrera política. “Parece que estás poco informado, porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso”, respondió.

image.png

“Además, una de las cosas que dije es que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica, por lo tanto, dale, dejá de chicanear y dedicate a bajar la inflación y a terminar el gobierno de manera decorosa, dale”, recalcó Milei.

No obstante, en el cierre de la campaña para la primera vuelta, el economista Alberto Benegas Lynch solicitó la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano, lo que aumentó nuevamente la tensión.