En los límites de la violencia

Además, quedó explicado como un empleado bancario luego de 12 años de kirchnerismo logra amasar una de las fortunas más grande del país, para eso creó una empresa dos semanas antes de asumir Néstor y la cerró el mismo día que se fue Cristina Fernández del poder, no hay forma de negar cosas tan obvias.

El pedido de la fiscalía de 12 años de prisión, más prohibición de ejercer cargos públicos de por vida, enloqueció a Cristina Fernández de Kirchner y revolucionó al peronismo.

Cristina fiel a su estilo pidió ampliar declaración, cuando era su turno no lo quiso hacer, a ella la absolvió la historia y no debe contestar ninguna pregunta, "ustedes deben resolver" dijo con toda soberbia. Ahora la ley no le permite, ella lo sabe pero encuentra en la negativa la estrategia ideal, conferencia de prensa al otro día, el anuncio de que volteara todo lo dicho por los fiscales generó una gran expectativa, fueron 90 minutos de no decir nada con algo de valor jurídico, todo fue dentro de lo político y repartió culpas a diestra y siniestra, jamás dijo que era inocente ni negó ninguna acusación, para peor todo, pareció ir para el lado de que son todos culpables, los otros también robaron pareció la excusa.

La estrategia estaba clara, centralidad en su figura, victimización, lawfare, proscripción a full, no quieren que sea candidata, el ejemplo de Lula como si fueran casos parecidos, Lula no pudo explicar un departamento en Río de Janeiro acá se robaron media provincia de Santa Cruz, aparte Brasil tiene ficha limpia y en Argentina no existe. Pretender hablar de proscripción en un juicio donde recién se dieron los alegatos y faltan las defensas para recién tener un fallo, ese fallo es apelable a casación, luego puede ser de nuevo apelado para ir a la Corte, como sabemos que es la Justicia Argentina la candidatura de Cristina está asegurada en 2023 y 2027.

Pocas veces se la vio a Cristina tan alterada, desde decir que los bolsos de López eran plata de Macri hasta acusar a Néstor con acuerdos con Magneto para firmar la fusión de Cablevisión, ¿hasta pidió un fiscal de oficio ??? , pero el objetivo estaba, todos hablaban de ella hasta que sucedió lo impensado.

Alberto Fernández va a TN y hablando de Nisman termina pidiendo que el fiscal Diego Luciani no se suicide, una animalada que hace que solo se hable de él todo el día, Cristina lo quería matar, hasta Hebe de Bonafini le pidió que se calle, ya era tarde, desde Juntos por el Cambio pidieron el juicio político, asociaciones de fiscales lo repudiaron, la Academia de Derecho le recordó la Constitución en sus artículos 29 y 109, el Presidente demostró una vez más que está viviendo un momento especial, lejos del tiempo y el espacio que le toca en la historia, sorprende con actitudes irresponsables y que incomodan a todos los que lo rodean, por más título de abogado y docente interino de la facultad, no parece entender que es imposible pretender actuar como un ciudadano normal, él es el presidente y nada de lo que diga o haga lo puede hacer como un ciudadano normal y corriente.

De esa manera Alberto eclipsó a Cristina, había que empezar todo de nuevo, la nueva estrategia pasó a ser la calle, movilizar los partidos, sacar la gente a manifestar, hablar solo de política y de la unión del PJ, nada de Nisman, del juicio solo para denostar, la provocación al límite de lo tolerable y llevar el concepto de parcialidad y de una justicia macrista a pesar que a Luciani lo nombró ella como al tribunal que la juzga también.

Los incidentes del sábado en la casa de Cristina son un ejemplo de lo que puede pasar con solo una chispa nomas, el escenario era el ideal ya que era la policía de Larreta, ideal para desbordarse en agresiones de por medio con algunos heridos y detenidos y culpar de represión a Larreta, jugó con un fuego muy peligroso.

La pregunta es cómo sigue esto, el juicio se reanuda el 5 de septiembre, 13 acusados con 3 días de alegatos cada uno lo extenderán hasta diciembre, de ahí recién palabras finales donde será el momento para que hable Cristina y todos los acusados, recién en ese momento se dictará sentencia, hasta eso podemos estar en 2023.

El problema de los alegatos es que ahora Carlos Beraldi, abogado de Cristina, deberá en tres días refutar lo que acusaron los fiscales, será una tarea muy difícil ya que se enfrentará con la verdad y los argumentos políticos no serán aceptados, también tendrá que escuchar a los otros acusados, ¿Qué dirán los abogados de López después de que lo dejaron solo y responsable de todo? ¿Seguirá en silencio o contará cosas no deseadas?

Cristina se apoyara con fuerza en el irrestricto apoyo del PJ, el mismo PJ que vapuleó siempre pero que hoy se inmola y se encolumna al grito de "si se meten con Cristina que quilombo se va a armar", un PJ que quiere recrear un 17 de octubre tal vez sólo pensable en el ideario de Cristina, es imposible no pensar que los supuestos ataques a la líder actual son por hechos de corrupción.

Empezamos una semana muy difícil, Argentina parece encaminarse a una batalla muy difícil donde la grieta en la sociedad se hizo mucho más onda y casi sin retorno, que Dios ilumine a quienes deciden por todos.

Alberto Siufi