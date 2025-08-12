martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 09:47
Reverso.

Es falso el video en el que Axel Kicillof contesta: "Hoy no tengo una propuesta, tenemos que buscarla"

Es falso el video viral que muestra a Kicillof diciendo que el peronismo no tiene propuestas: la frase fue sacada de contexto y editada. Informe de Reverso.

  • Circula en redes sociales un supuesto fragmento de una entrevista al gobernador bonaerense Axel Kicillof en Futurock en la que es consultado por las propuestas del peronismo y contesta: “Hoy no tengo una propuesta, tenemos que buscarla”.
  • Sin embargo, esto es falso. El video está editado. En la entrevista original, el mandatario mencionó prioridades del peronismo, habló del empleo y de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
  • El video editado fue compartido, entre otros, por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni.
Axel Kicillof
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (Fuerza Patria), brindó una entrevista en la radio Futurock el sábado pasado. En ese contexto, comenzó a circular en redes sociales un presunto fragmento en el que se le consulta a Kicillof por las propuestas del peronismo, a lo que el gobernador habría respondido: “Hoy no tengo una propuesta, tenemos que buscarla”.

Sin embargo, esto es falso: el video está editado y en la entrevista original el mandatario lista una serie de ideas.

En la entrevista completa se puede apreciar el desarrollo íntegro de la respuesta de Kicillof a la consulta de la periodista Nazarena Lomagno sobre las propuestas del peronismo: “Lo que dice el peronismo son las prioridades, los objetivos. Puedo empezar por la soberanía, la independencia y la justicia social. Esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei”.

Luego, continúa: “Crear trabajo y que haya condiciones de laburo que sean dignas y que haya salario. Después, las medidas en concreto con respecto a cuestiones tan graves como una deuda impagable que nos deja Macri, que no se soluciona durante el gobierno de Alberto (Fernández), que ahora potencia Milei, el vínculo con el Fondo Monetario Internacional. (...) Son cuestiones muy profundas. Si vos me decís, ¿qué vamos a discutir ahora, en este momento, en el 25, de cara a Milei y de cara a esta elección de septiembre y de octubre? Lo que hay que hacer es poner un freno a estas políticas”.

En otro fragmento de la entrevista, Gabriel Sued, conductor del programa, citó una declaración de Máximo Kirchner sobre su posible candidatura en las próximas elecciones y le preguntó a Kicillof si tenía el visto bueno para esa postulación. “No hay veto para nadie y tenemos que encontrar la mejor expresión. No lo he charlado particularmente con Máximo”, contestó el gobernador.

Sued indagó: “¿Puede ser él la mejor expresión?”. Kicillof contestó: “Si, todos pueden serlo. Lo que digo es que yo no tengo una propuesta, tenemos que buscarla”. Esta última frase del gobernador fue recortada y utilizada en el video editado como respuesta a la consulta sobre las propuestas del peronismo.

Sued citó en X el posteo de Adorni y señaló: “¡FAKE! Este video que publica Manuel Adorni está editado. Les paso el verdadero”. Y publicó el video con la respuesta completa del gobernador.

Los bonaerenses votarán el 7 de septiembre a sus legisladores provinciales, elecciones desdobladas de las nacionales del 26 de octubre, en las que se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected]

Autora: Elizabeth Maier

Edición 1: Manuel Tarricone (Chequeado)

Edición 2: Anella Reta (AFP)

