Este domingo hay elecciones en Santa Fe: ¿Qué se vota?

Ese mismo día también se eligieron los 69 convencionales reformadores de la Constitución de Santa Fe. Con una participación del 55%, resultó vencedor el gobernador Maximiliano Pullaro, líder de la lista Unidos para Cambiar Santa Fe; seguido por el peronismo y, en tercer lugar, los postulantes de LLA (La Libertad Avanza).

Dónde voto en las elecciones de Santa Fe 2025

El Tribunal Electoral de Santa Fe habilitó en línea el padrón electoral provincial para que los ciudadanos consulten sus datos de cara a las elecciones locales. A continuación, el procedimiento para conocer el lugar de votación:

Acceder a la página oficial del Tribunal Electoral de Santa Fe .

. Elegir el género del elector .

. Introducir el número de DNI .

. Completar el código de seguridad que aparece en pantalla.

que aparece en pantalla. Señalar si el votante es argentino o extranjero.

De esta forma, el sistema mostrará automáticamente la información precisa sobre el lugar asignado para votar, incluyendo el nombre y la dirección del establecimiento, así como el número de mesa y el número de orden del elector.

Qué pasa si no voto en las elecciones 2025 de Santa Fe

De acuerdo con lo establecido en la Ley Electoral de Santa Fe, cualquier ciudadano habilitado para votar que no cumpla con su obligación electoral sin presentar una razón válida, ya sea en esta o en futuras elecciones dentro de su distrito o sección electoral, enfrentará una sanción económica equivalente a 10 pesos en moneda nacional.

Además, la legislación especifica: “La Junta Electoral remitirá a los Agentes Fiscales, la lista de los electores que no hayan votado y aquellos tendrán la obligación de acusar ante los Jueces Correccionales, a todos los ciudadanos que no hayan cumplido con su deber de votar en cada elección. Esta acusación será deducida so pena de destitución, dentro del plazo de 30 días, a contar desde que la Junta Electoral haya hecho llegar las listas de infracción”.

Quiénes están exentos de votar en las elecciones 2025 de Santa Fe

La legislación electoral de Santa Fe establece que “todo ciudadano habilitado tiene la obligación de votar en todas las elecciones provinciales, municipales o de comisiones de fomento que se celebren en su distrito electoral”. No obstante, contempla ciertas excepciones:

Personas mayores de 70 años .

. Jueces y su personal auxiliar que, según esta ley o sus reglamentos, deben permanecer en sus oficinas abiertas durante la jornada electoral.

Los santafesinos eligen a sus autoridades municipales este domingo.