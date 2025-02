Ficha Limpia: el Senado dictaminó el proyecto y está listo para ser sancionado

La ex presidenta Cristina Kirchner.

En la Cámara de Diputados, se suprimió la llamada “cláusula Petri”, nombrada así por haber sido redactada, entre otros, por el ministro de Defensa, Luis Petri. Como resultado, el primer artículo mantendrá la aplicación de la Ficha Limpia en “aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”. Es decir, a la confección de los padrones hasta 180 días antes de la elección general, algo así como finales de abril del corriente año.

Por otra parte, “si la confirmación de la condena en instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”. En tanto, “la ilegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

La senadora radical Carolina Losada.

Por otro lado, en la Cámara de Diputados se modificó el inciso A del artículo 2, quedando redactado de la siguiente manera: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”. Junto a los cargos electivos, los eventuales involucrados en una potencial ley no podrán ser designados como “jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social”, así como de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni representantes en empresas con participación estatal de cualquier clase.

El senador del peronismo disidente Juan Carlos Romero.

El debate en el Senado

La legisladora del peronismo no alineado y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, la cordobesa Alejandra Vigo, anunció desde el comienzo que el dictamen estaba listo para su firma. Esto provocó una reacción inmediata por parte de la camporista Anabel Fernández Sagasti, representante de Mendoza, quien expresó su descontento por la falta de presencia de miembros del Ejecutivo y la cancelación de la reunión de la comisión de Justicia del día anterior, donde estaba previsto que interviniera, entre otros, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.

Fernández Sagasti luego cuestionó que la propuesta no contemplara crímenes como tráfico de drogas, explotación de personas, violaciones a los derechos humanos y abuso infantil, entre otros. Sin embargo, su objeción fue breve, ya que la radical Carolina Losada, representante de Santa Fe, le recordó al kirchnerismo que en administraciones anteriores proyectos similares fueron archivados sin tratamiento.

“Votemos esto y después agregamos el resto, ya que vamos a estar de acuerdo en que ningún pedófilo se siente al lado nuestro. Por lo menos, ya tenemos la mitad del camino ahora, con los corruptos”, resaltó.

El Frente de Todos tuvo una postura errática entre quienes piden incorporar más delitos y los que rechazan la iniciativa en su totalidad.

Desde el bloque del Frente de Todos, la dirigente peronista de La Rioja, Florencia López, expresó: “No sé si esto es una broma de mal gusto o un chiste, en cuanto a que el gobierno nacional avance en sostener la discusión de un proyecto de ficha limpia, cuando su principal referente está en todos los portales, en todas las páginas del mundo, por estafa con una cripto moneda”. La ex vicegobernadora mencionó luego un intento de proscribir a Cristina Kirchner.

“A mí no me representa ninguna persona que tenga doble condena de la justicia. Cualquier dirigente político que tenga doble condena en justicia no puede ser candidato. Parrilli -en referencia al senador Oscar Parrilli- no sé si tiene doble conforme, no lo sé, está ahí”, lanzó Losada en réplica. Y agregó: “El presidente no tiene doble condena en la justicia, no sé por qué meten otros temas. Estamos de acuerdo en que se investigue, pero que no se mezcle una cosa con otra”.

Debate Ficha Limpia - Diputados.jpg

La incertidumbre dentro del kirchnerismo se hizo evidente con la intervención de Mariano Recalde, representante de la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia de Fernández Sagasti, manifestó su rechazo a que la ley siguiera su curso, lo que dejó aún más en evidencia las contradicciones dentro del bloque encabezado por Mayans. Hacia el cierre del debate, el peronista disidente Juan Carlos Romero desmanteló los argumentos del principal sector opositor en el Senado. El legislador salteño repasó el largo recorrido de la propuesta y subrayó que, al igual que otras fuerzas, el propio kirchnerismo impulsó un proyecto similar en 2017, con el respaldo de Nilda Garré, Andrés Larroque y otros ex parlamentarios.

Tras el despacho, la iniciativa quedó lista para aterrizar en el recinto y está a un paso de convertirse en ley.

“Era para quienes tuvieran condenas por cuentas o sociedades offshore o en el exterior. Es lo más limitado que vi”, añadió Romero. Un punto que resaltó Vigo durante la comisión fue que actualmente nueve provincias ya cuentan con su propia normativa de Ficha Limpia, además de varios municipios que han adoptado medidas similares.