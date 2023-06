Frente Cambia Jujuy: conformarán una comisión investigadora

El legislador señaló que la Legislatura es un poder del estado por lo que este ataque configura en “un delito muy grave ”. Al respecto señaló que como fuerza política del Frente Cambia Jujuy “estamos seguros que hubo sectores políticos detrás de esto, avalados por el presidente y la vicepresidente de la Nación”, añadió que en Jujuy sus “laderos pretenden el caos y la violencia”.

La comisión, conformada por diferentes profesionales

Destacó que la comisión investigadora tendrá “amplias facultades para requerir a sectores privados y públicos, incluida la justicia, de requerir información para determinar porque se ha atentado contra el Poder Legislativo”.

Recordó que la mayoría de los jujeños “el 7 de mayo, más del 80% de los jujeños han votado en contra de la violencia, a favor de la paz”.

El presidente del bloque sostuvo en ese sentido “creemos que hay una intencionalidad política, hemos visto mucha gente de afuera de la provincia de Jujuy, a muchos militantes, a muchos delincuentes que vinieron con la intención de oponerse y romper todo, y provocar un golpe de estado”.

Conflicto en Jujuy_ todos los imputados están en libertad (1).jpg

En esa línea continuó afirmando que “esto no va a quedar así, vamos a seguir adelante nosotros como fuerza política, vamos a convocar al pueblo jujeños, los que nos votan y los que no nos votan, los que quieren la paz en Jujuy; a que acompañen para que vivamos en paz, para que Jujuy viva tranquila, que la violencia no vuelva a imperar en la provincia”.

Alberto Bernis expresó su esperanza en que la comisión investigadores “tenga el éxito suficiente para determinar las responsabilidades y los delitos que cometieron algunos sectores que, entendemos que responden a un sector político minoritario”.

Para finalizar recalcó que se pretende que el proyecto “vaya a comisión para que se discuta y tenga el trámite parlamentario”, anticipó que estaría conformada “por nueve miembros, que va a tener la representación proporcional los integrantes de la misma”, finalizó diciendo Alberto Bernis.