martes 10 de febrero de 2026

9 de febrero de 2026 - 21:04
Fue víctima de extorsión: antes de suicidarse el soldado de la Quinta de Olivos recibió un "audio del terror"

La investigación de la causa del soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos expuso una trama de extorsión organizada desde cárceles bonaerenses

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El soldado Gómez se suicidó con un disparo de su fusil FAL el 16 de diciembre del año pasado

El soldado Gómez se suicidó con un disparo de su fusil FAL el 16 de diciembre del año pasado

Una investigación judicial y policial reveló detalles escalofriantes sobre las circunstancias que rodearon el suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, quien se quitó la vida el 16 de diciembre pasado mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos.

Según lo expuesto en una conferencia de prensa por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, el joven fue víctima de una campaña de extorsión y manipulación psicológica organizada desde el interior de cárceles bonaerenses, donde internos habrían utilizado teléfonos celulares para operar una red delictiva.

Cómo fue la extorsión realizada al soldado

La maniobra comenzó con un contacto a través de una aplicación de citas llamada Evermatch, en la que los delincuentes crearon un perfil falso bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. Inicialmente, la interacción parecía una conversación común, pero poco a poco fue transformándose en un esquema de presión y amenazas.

El punto de inflexión fue lo que los investigadores denominaron el “audio del terror”: un mensaje de voz en el que una voz femenina, supuestamente una madre, acusaba al soldado de haber mantenido contacto con una menor de edad y advertía que iría a denunciarlo ante las autoridades. Esa pieza de audio fue diseñada para generar un shock emocional inmediato.

Minutos después, Gómez recibió una llamada de una persona que se hacía pasar por un efectivo policial, incluso utilizando el nombre de un oficial real de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El interlocutor había usurpado la identidad de ese agente para dar más verosimilitud a las amenazas y convencer al soldado de que estaba acusado de un delito grave.

Bajo esa presión psicológica y amenazado con consecuencias judiciales y mediáticas, el joven comenzó a hacer transferencias de dinero a cuentas vinculadas a la red. En el marco de la investigación se determinó que, en pocas horas, Gómez llegó a entregar importantes sumas de dinero, en un contexto de engaño y angustia extrema.

Los autores del engaño organizado

Las autoridades lograron identificar la estructura de la banda operativa: internos alojados en las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos coordinaban la maniobra desde prisión, utilizando perfiles falsos, cuentas externas para recibir fondos y conexiones con personas fuera de los penales para administrar el dinero extorsionado.

Tras operativos y allanamientos realizados como parte de la investigación, al menos siete personas fueron detenidas, entre ellas varios internos y colaboradores externos que habrían facilitado la logística delictiva.

La difusión de estos detalles busca alertar sobre nuevas modalidades de extorsión digital, donde las víctimas pueden ser sometidas a una presión psicológica intensa a través de engaños sofisticados y la usurpación de identidades.

