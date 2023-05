Gerardo Morales: "Que Alberto Fernández se dedique a gobernar"

Desde San Miguel de Tucumán, donde se encuentra respaldando a la dirigencia de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales agregó que “los tucumanos frenarán este atropello cuando la coalición opositora gane la elección”.

“La causa Tucumán, al igual que San Juan, es una causa nacional porque visibiliza la búsqueda de atajos a nivel nacional que se traduce en el cambio de reglas del juego”, agregó.

Morales dijo que está particularidad se observó en varias provincias, con la consecuente “degradación de la institucionalidad y de vida de las personas”.

Objetó, además, el comunicado del presidente Alberto Fernández que “pone bajo cuestionamiento el principio de división de poderes” y “ataca a la Corte en busca de impunidad”.

Señaló que, de la misma forma, el gobierno nacional lo “presiona para que indulte a Milagro Sala, cosa que no haré”.

“Preocupa mucho el comunicado del presidente que habló de intromisión en la política”, indicó y puntualizó que “la Corte hizo lo que viene haciendo hace mucho, que es decir, en caso de duda ante lo expresamente establecido por la Constitución, no debe haber una reelección”. “Ahora no se apartó de ese camino, ordenando no incumplir la Constitución”, señaló y recordó que “Juan Manzur viene de dos gestiones como gobernador y dos períodos como vicegobernador, por lo tanto la Corte tiene razón y garantiza el cumplimiento de la ley y la Constitución”.

“Juntos por el Cambio seguirá trabajando en Tucumán para construir la transformación que necesita la provincia que supo ser un faro par el norte argentino”, manifestó Morales y recalcó que “esta situación de atropello ratifica, más que nunca, que Tucumán tiene que cambiar”.