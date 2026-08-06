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6 de agosto de 2026 - 16:46
Congreso.

Incidentes mientras se debate la Ley de Propiedad Privada: hay al menos 10 detenidos

La decisión de excluir las modificaciones a la Ley de Tierras no desactivó el rechazo de organizaciones que cuestionan la iniciativa de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

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Redacción de TodoJujuy
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Los enfrentamientos se extendieron durante más de dos horas e incluyeron el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes, además del lanzamiento de piedras y otros proyectiles por parte de algunos manifestantes.

Hay al menos 10 detenidos

Según informaron fuentes de la Policía Federal, hasta el momento fueron detenidas diez personas por resistencia a la autoridad.

Durante los disturbios también resultaron heridos dos integrantes de las fuerzas de seguridad. Un prefecto fue atendido en el lugar, mientras que un gendarme debió ser trasladado al Hospital Churruca tras recibir un piedrazo en la cabeza.

En el operativo participan unos 820 agentes de distintas fuerzas, desplegados para dispersar a los manifestantes y controlar la zona.

El operativo continuó en la avenida 9 de Julio

Aunque la mayor parte de la concentración se dispersó y se alejó del Congreso, los incidentes continuaron en calles cercanas.

Incidentes en el Congreso.

Incidentes en el Congreso.

Personal policial avanzó a pie, en motos y con camiones por la avenida 9 de Julio, a la altura de Avenida de Mayo, donde un grupo permaneció sobre la calzada e interrumpió el tránsito.

Durante los enfrentamientos, algunos manifestantes rompieron sectores de las veredas para arrojar piedras contra los agentes. También se registraron pequeños incendios y la quema de una bandera de Estados Unidos.

Pese a la lluvia y al frío, los disturbios continuaron durante la tarde. Comercios y cafés de la zona recibieron a personas que buscaban refugiarse, mientras que otros locales decidieron cerrar de manera anticipada.

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