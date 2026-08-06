Incidentes mientras se debate la Ley de Propiedad Privada: hay al menos 10 detenidos

Mientras el Senado debate la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
Los enfrentamientos se extendieron durante más de dos horas e incluyeron el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes, además del lanzamiento de piedras y otros proyectiles por parte de algunos manifestantes.
Hay al menos 10 detenidos
Según informaron fuentes de la Policía Federal, hasta el momento fueron detenidas diez personas por resistencia a la autoridad.
Durante los disturbios también resultaron heridos dos integrantes de las fuerzas de seguridad. Un prefecto fue atendido en el lugar, mientras que un gendarme debió ser trasladado al Hospital Churruca tras recibir un piedrazo en la cabeza.
En el operativo participan unos 820 agentes de distintas fuerzas, desplegados para dispersar a los manifestantes y controlar la zona.
El operativo continuó en la avenida 9 de Julio
Aunque la mayor parte de la concentración se dispersó y se alejó del Congreso, los incidentes continuaron en calles cercanas.
Incidentes en el Congreso.
Personal policial avanzó a pie, en motos y con camiones por la avenida 9 de Julio, a la altura de Avenida de Mayo, donde un grupo permaneció sobre la calzada e interrumpió el tránsito.
Durante los enfrentamientos, algunos manifestantes rompieron sectores de las veredas para arrojar piedras contra los agentes. También se registraron pequeños incendios y la quema de una bandera de Estados Unidos.
Pese a la lluvia y al frío, los disturbios continuaron durante la tarde. Comercios y cafés de la zona recibieron a personas que buscaban refugiarse, mientras que otros locales decidieron cerrar de manera anticipada.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.